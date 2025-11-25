'देश की रीढ़ है किसान, हर मुश्किल आसान करेगी सरकार,' बोले कृषि मंत्री रामकृपाल यादव

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि किसान देश व अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। विकसित भारत का सपना तब ही पूरा होगा जब बिहार विकसित होगा और बिहार के किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सरकार किसानों की तकलीफें दूर करने, उन्हें सम्मानजनक जीवन देने और योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ खेत-खलिहान तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्हाेंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह बात कही। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान अन्नदाता हैं और उनकी मजबूती ही देश की मजबूती है। किसान किसी प्रकार की कमी न महसूस करें, यह सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी किसानों के बीच जाकर उनकी वास्तविक समस्याओं का समाधान करें, यही सरकार की मंशा है।

म उन्होंने कहा कि यह सिर्फ किसानों का नहीं, बिहार का सम्मान है। बिहार बढ़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा और इसकी नींव में किसान हैं। रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार की जनता ने पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है।