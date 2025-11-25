'देश की रीढ़ है किसान, हर मुश्किल आसान करेगी सरकार,' बोले कृषि मंत्री रामकृपाल यादव
कृषि मंत्री ने बताया कि नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार पहले से किसान सम्मान निधि दे रही है। अब इसमें वृद्धि कर बिहार सरकार भी अतिरिक्त सहायता देगी। यह एनडीए के संकल्प पत्र में शामिल है।
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि किसान देश व अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। विकसित भारत का सपना तब ही पूरा होगा जब बिहार विकसित होगा और बिहार के किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
सरकार किसानों की तकलीफें दूर करने, उन्हें सम्मानजनक जीवन देने और योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ खेत-खलिहान तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्हाेंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह बात कही।
कृषि मंत्री ने कहा कि किसान अन्नदाता हैं और उनकी मजबूती ही देश की मजबूती है। किसान किसी प्रकार की कमी न महसूस करें, यह सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी किसानों के बीच जाकर उनकी वास्तविक समस्याओं का समाधान करें, यही सरकार की मंशा है।
उन्होंने कहा कि यह सिर्फ किसानों का नहीं, बिहार का सम्मान है। बिहार बढ़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा और इसकी नींव में किसान हैं। रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार की जनता ने पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है।
एनडीए को मिले भारी जनसमर्थन के बाद जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना सरकार की जवाबदेही है। किसानों को उनकी फसलों का उचित बाजार, सुविधाएं और आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर सरकार का विशेष ध्यान रहेगा।
बैकुंठपुर के विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा कि किसानों को मिलने वाली सुविधाओं में यदि किसी स्तर पर कटौती, लापरवाही या बाजार में कालाबाजारी सामने आती है तो उसे गंभीर अपराध माना जाएगा।
सभी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी निष्ठापूर्वक निभानी होगी। कार्यक्रम में भाजपा नेता प्रेम प्रकाश मणि त्रिपाठी, विनोद कुमार, विनय यादव सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
