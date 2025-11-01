Bihar Chunav: तेज बारिश ने मंच पर पहुंचने से रोका, फोन से ही जनता से जुड़े तेजस्वी और सहनी

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। लगातार हो रही बारिश ने शनिवार को महागठबंधन की जनसभा पर असर डाल दिया। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के महम्मदपुर में प्रस्तावित आमसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम था, लेकिन मौसम की मार ने दोनों नेताओं को मंच तक पहुंचने से रोक दिया।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, दोनों नेता हेलीकॉप्टर से सभा स्थल पहुंचने वाले थे, किंतु तेज बारिश और खराब मौसम के कारण उड़ान भरना संभव नहीं हो सका। इसके चलते सभा को रद करना पड़ा। हालांकि, बारिश ने नेताओं के जज्बे को नहीं रोका। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने फोन के माध्यम से जनता को संबोधित किया और कहा कि बारिश हमारी राह रोक सकती है, लेकिन जनता के विकास और अधिकारों की लड़ाई को नहीं।

सभास्थल पर बारिश के बावजूद समर्थकों का उत्साह कम नहीं हुआ। सैकड़ों की संख्या में लोग छातों और तिरपालों के नीचे डटे रहे। मोबाइल स्पीकर और लाउडस्पीकर के जरिए नेताओं का संदेश सुनने के लिए भीड़ टस से मस नहीं हुई। जनता ने तालियों और नारों से नेताओं के प्रति अपना समर्थन जताया।

राजद विधायक व महागठबंधन प्रत्याशी प्रेमशंकर प्रसाद ने बताया कि सुरक्षा कारणों और लगातार बारिश के चलते हेलीकॉप्टर का उतरना संभव नहीं था, जिसके कारण सभा स्थगित करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि जल्द ही नई तिथि तय कर कार्यक्रम पुनः आयोजित किया जाएगा।