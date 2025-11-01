Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Chunav: तेज बारिश ने मंच पर पहुंचने से रोका, फोन से ही जनता से जुड़े तेजस्वी और सहनी

    By Niraj Kumar Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 03:36 PM (IST)

    खराब मौसम के कारण रैली रद होने पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने फोन के माध्यम से मतदाताओं से बात की। उन्होंने तकनीक का उपयोग करके बिहार के लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया और अपनी बात रखी।

    prefferd source google
    Hero Image

    तेजस्वी और सहनी ने फोन से किया संबोधित। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। लगातार हो रही बारिश ने शनिवार को महागठबंधन की जनसभा पर असर डाल दिया। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के महम्मदपुर में प्रस्तावित आमसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम था, लेकिन मौसम की मार ने दोनों नेताओं को मंच तक पहुंचने से रोक दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, दोनों नेता हेलीकॉप्टर से सभा स्थल पहुंचने वाले थे, किंतु तेज बारिश और खराब मौसम के कारण उड़ान भरना संभव नहीं हो सका। इसके चलते सभा को रद करना पड़ा।

    हालांकि, बारिश ने नेताओं के जज्बे को नहीं रोका। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने फोन के माध्यम से जनता को संबोधित किया और कहा कि बारिश हमारी राह रोक सकती है, लेकिन जनता के विकास और अधिकारों की लड़ाई को नहीं।

    सभास्थल पर बारिश के बावजूद समर्थकों का उत्साह कम नहीं हुआ। सैकड़ों की संख्या में लोग छातों और तिरपालों के नीचे डटे रहे। मोबाइल स्पीकर और लाउडस्पीकर के जरिए नेताओं का संदेश सुनने के लिए भीड़ टस से मस नहीं हुई। जनता ने तालियों और नारों से नेताओं के प्रति अपना समर्थन जताया।

    राजद विधायक व महागठबंधन प्रत्याशी प्रेमशंकर प्रसाद ने बताया कि सुरक्षा कारणों और लगातार बारिश के चलते हेलीकॉप्टर का उतरना संभव नहीं था, जिसके कारण सभा स्थगित करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि जल्द ही नई तिथि तय कर कार्यक्रम पुनः आयोजित किया जाएगा।

    इस बीच, सभा रद होने के बाद भी क्षेत्र की सियासत में नई हलचल देखी जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का यह संयुक्त कार्यक्रम महागठबंधन की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा था। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अगली तारीख पर आयोजित होने वाली सभा में क्या नया सियासी संदेश जनता को मिलेगा।