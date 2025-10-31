Bihar Election: लगातार बारिश से चुनावी रफ्तार पर ब्रेक, कीचड़ भरे रास्तों से मतदाताओं तक पहुंचने की जद्दोजहद

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। लगातार हो रही बारिश ने जिले में चुनाव प्रचार की रफ्तार थाम दी है। छह नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी जहां पूरे जोश में थे, वहीं दो दिनों से जारी बारिश ने उनके अभियान पर ब्रेक लगा दिया है।

चुनाव आयोग के अनुसार चार नवंबर की शाम पांच बजे तक प्रचार थम जाएगा, लेकिन मौसम ने उससे पहले ही सियासी जोश पर ठंडा पानी डाल दिया है।

बारिश और कीचड़ से जनसभाएं, रोड शो और पदयात्राएं प्रभावित हुई हैं। कई कार्यक्रम रद किए गए, जबकि कुछ सीमित दायरे में संपन्न हुए।

गांवों में कीचड़ भरे रास्तों से प्रत्याशी और कार्यकर्ता जैसे-तैसे मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं। मौसम की बाधाओं के बीच अब सोशल मीडिया प्रचार का नया मंच बन गया है।

प्रत्याशी फेसबुक लाइव, वॉट्सऐप और वीडियो संदेशों के जरिए मतदाताओं तक पहुंच बना रहे हैं। दलों ने अपनी डिजिटल टीमों को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है।

बारिश में भीगते पोस्टर और धुलते बैनरों के बीच चुनावी जोश भले ठंडा पड़ा हो, लेकिन उम्मीदवारों का हौसला अब भी कायम है।