    Bihar Election: लगातार बारिश से चुनावी रफ्तार पर ब्रेक, कीचड़ भरे रास्तों से मतदाताओं तक पहुंचने की जद्दोजहद

    By Niraj Kumar Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 02:57 PM (IST)

    लगातार बारिश ने चुनाव प्रचार की गति को धीमा कर दिया है। कीचड़ भरे रास्तों के कारण उम्मीदवारों को मतदाताओं तक पहुंचने में मुश्किल हो रही है। रैलियां रद्द हो रही हैं और चुनाव आयोग मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्था करने की तैयारी कर रहा है ताकि मतदाता बिना किसी परेशानी के वोट डाल सकें।

    बारिश में प्रचार करते प्रत्याशी। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। लगातार हो रही बारिश ने जिले में चुनाव प्रचार की रफ्तार थाम दी है। छह नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी जहां पूरे जोश में थे, वहीं दो दिनों से जारी बारिश ने उनके अभियान पर ब्रेक लगा दिया है।

    चुनाव आयोग के अनुसार चार नवंबर की शाम पांच बजे तक प्रचार थम जाएगा, लेकिन मौसम ने उससे पहले ही सियासी जोश पर ठंडा पानी डाल दिया है।

    बारिश और कीचड़ से जनसभाएं, रोड शो और पदयात्राएं प्रभावित हुई हैं। कई कार्यक्रम रद किए गए, जबकि कुछ सीमित दायरे में संपन्न हुए।

    गांवों में कीचड़ भरे रास्तों से प्रत्याशी और कार्यकर्ता जैसे-तैसे मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं। मौसम की बाधाओं के बीच अब सोशल मीडिया प्रचार का नया मंच बन गया है।

    प्रत्याशी फेसबुक लाइव, वॉट्सऐप और वीडियो संदेशों के जरिए मतदाताओं तक पहुंच बना रहे हैं। दलों ने अपनी डिजिटल टीमों को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है।

    बारिश में भीगते पोस्टर और धुलते बैनरों के बीच चुनावी जोश भले ठंडा पड़ा हो, लेकिन उम्मीदवारों का हौसला अब भी कायम है।