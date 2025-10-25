पीके ने गोपालगंज में निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन कर चल दिया नया दांव, बोले- मेरे कैंडिडेट को डराया गया

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। बिहार में जन सुराज की तरफ से 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का कार्य किया गया है। इसमें करीब दस प्रतिशत ऐसे उम्मीदवार है, जिन्हें आनन-फानन में टिकट दिया गया।

इसी में गोपालगंज सदर विधानसभा सीट से डॉ. शशि शेखर सिन्हा शामिल है। उन्होंने भाजपा के दबाव में आकर अपना नामांकन करने के बाद वापस ले लिए। पार्टी को नुकसान पहुंचाया है।

अभी वह उम्र का हवाला दे रहे है। क्या उनकी उम्र पांच दिन में ही बढ़ गई। यह सब भाजपा के दबाव में किया जा रहा है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य नेताओं की तरफ से तीन उम्मीदवारों पर दबाव बनाकर नामांकन वापस कराने का कार्य किया गया है। लेकिन उससे जनसुराज को कोई क्षति नहीं हुई है।

उक्त बातें बंजारी मोड़ के समीप एक होटल में शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहीं।

उन्होंने कहा कि लालू यादव के राज में बूथ लूटा जाता था। लेकिन एनडीए की सरकार में प्रत्याशी को लूट लिया जा रहा है। ऐसे में गोपालगंज विधानसभा सीट से भाजपा के बागी निर्दलीय प्रत्याशी अनूप श्रीवास्तव को जन सुराज समर्थन करने का कार्य करेंगी। ताकि यहां तीसरा विकल्प दिया जा सकें।