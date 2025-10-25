Language
    पीके ने गोपालगंज में निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन कर चल दिया नया दांव, बोले- मेरे कैंडिडेट को डराया गया

    By Rajat Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 10:30 AM (IST)

    प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज ने बिहार में 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। उन्होंने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह उम्मीदवारों पर दबाव बना रहे हैं। गोपालगंज में भाजपा के दबाव में एक उम्मीदवार ने नामांकन वापस ले लिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि एनडीए सरकार में प्रत्याशी लूटा जा रहा है। 

    Hero Image

    प्रशांत किशोर ने चला नया दांव। (फाइल फोटो जागरण)

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। बिहार में जन सुराज की तरफ से 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का कार्य किया गया है। इसमें करीब दस प्रतिशत ऐसे उम्मीदवार है, जिन्हें आनन-फानन में टिकट दिया गया।

    इसी में गोपालगंज सदर विधानसभा सीट से डॉ. शशि शेखर सिन्हा शामिल है। उन्होंने भाजपा के दबाव में आकर अपना नामांकन करने के बाद वापस ले लिए। पार्टी को नुकसान पहुंचाया है।

    अभी वह उम्र का हवाला दे रहे है। क्या उनकी उम्र पांच दिन में ही बढ़ गई। यह सब भाजपा के दबाव में किया जा रहा है।

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य नेताओं की तरफ से तीन उम्मीदवारों पर दबाव बनाकर नामांकन वापस कराने का कार्य किया गया है। लेकिन उससे जनसुराज को कोई क्षति नहीं हुई है।

    उक्त बातें बंजारी मोड़ के समीप एक होटल में शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहीं।

    उन्होंने कहा कि लालू यादव के राज में बूथ लूटा जाता था। लेकिन एनडीए की सरकार में प्रत्याशी को लूट लिया जा रहा है। ऐसे में गोपालगंज विधानसभा सीट से भाजपा के बागी निर्दलीय प्रत्याशी अनूप श्रीवास्तव को जन सुराज समर्थन करने का कार्य करेंगी। ताकि यहां तीसरा विकल्प दिया जा सकें।

    इस दौरान भाजपा के बागी निर्दलीय प्रत्याशी अनूप श्रीवास्तव ने कहा कि मैं भाजपा के सभी पद से अपना त्याग पत्र दे रहा हूं।