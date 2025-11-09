गोपालगंज में वोटिंग के बाद वीडियो पोस्ट करना पड़ा भारी, 2 सगे भाई समेत तीन की जमकर पिटाई
गोपालगंज के सिधवलिया थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में मतदान के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो डालने को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया। एक गुट के लोगों ने लाठी-डंडों से तीन लोगों को पीटा, जिससे वे घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। सिधवलिया थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में मतदान के बाद बीते गुरुवार को इंटरनेट मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया।
विवाद इतना बढ़ा कि एक दल के समर्थकों ने तीन लोगों की लाठी-डंडों से पिटाई कर दी। घटना में तीनों घायल हो गए। घायलों को पहले सिधवलिया सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया।
जानकारी के अनुसार, जलालपुर गांव निवासी संजय राय ने मतदान समाप्ति के बाद अपने फोटो के साथ एक गीत जोड़कर इंटरनेट मीडिया पर साझा किया।
इसे देखकर दूसरे दल के कुछ समर्थक नाराज हो गए और रविवार को उनके घर पहुंच गए। आरोप है कि उन्होंने संजय राय, उनके भाई नारद राय और एक अन्य व्यक्ति को लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया।
घटना में तीनों को गंभीर चोटें आईं। मारपीट के दौरान हमलावरों ने गाली-गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया। स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप से किसी तरह विवाद शांत हुआ।
इसके बाद आसपास के लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए सिधवलिया सीएचसी में भर्ती कराया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने रेफर कर दिया।
सभी घायलों को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पुलिस मामले में घायलों का बयान दर्ज कर कार्रवाई करने में जुट गई है।
