    ठुमकों के दीवाना सिपाही: डांसर को दी सर्विस रिवॉल्वर, फिर साथ में किया डांस; विभाग ने लिया एक्शन

    By Manoj Kumar Rai Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 05:10 PM (IST)

    एक सिपाही का डांसर के साथ नाचने और उसे सर्विस रिवॉल्वर देने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में डांसर रिवॉल्वर पकड़कर डांस करती दिख रही है। इस घटना के बाद पुलिस विभाग ने सिपाही को निलंबित कर दिया है और विभागीय जांच शुरू कर दी है। विभाग ने इस व्यवहार को अस्वीकार्य बताया है।

    सर्विस रिवॉल्वर को हवा में लहराती डांसर। फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, कुचायकोट (गोपालगंज)। पश्चिम चंपारण जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रामपुर बैरागी गांव में आयोजित एक मांगलिक कार्यक्रम में सरकारी सिपाहियों द्वारा पिस्टल लहराते हुए नर्तकियों के साथ डांस करने का मामला सामने आने के बाद विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है।

    प्रसारित वीडियो की पुष्टि होने पर गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने कुचायकोट थाना में तैनात 112 टीम के सिपाही अमित चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं अग्निशमन विभाग में तैनात सिपाही अनमोल तिवारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है।

    जानकारी के अनुसार, कुचायकोट थाना के सिपाही अमित चौधरी व अग्निशमन विभाग के सिपाही अनमोल तिवारी अपने एक रिश्तेदार के मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रामपुर बैरागी गांव गए थे। कार्यक्रम में लगे आर्केस्ट्रा के दौरान दोनों सिपाही स्टेज पर चढ़ गए व कथित रूप से पिस्तौल लहराते हुए नर्तकियों के साथ डांस करने लगे।

    सर्विस रिवॉल्वर डांसर को पकड़या

    आरोप है कि सिपाही अमित चौधरी ने अपनी सर्विस रिवाल्वर भी नर्तकी के हाथ में पकड़ा दी, जिसके बाद नर्तकी पिस्टल लहराते हुए डांस करती दिखी। यह पूरा घटनाक्रम वीडियो में कैद हो गया और इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने लगा।

    वीडियो प्रसारित होते ही बेतिया पुलिस हरकत में आई व मामले में प्राथमिकी कर जांच शुरू की। जांच रिपोर्ट गोपालगंज पुलिस को भेजे जाने के बाद एसपी ने प्रथमदृष्टया दोषी पाए जाने पर सिपाही अमित चौधरी को जीवन यापन भत्ता पर निलंबित कर दिया।

    साथ ही अग्निशमन विभाग के सिपाही अनमोल तिवारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पत्र भेजा गया है। इस तरफ की घटना सुरक्षा मानकों और पुलिस अनुशासन को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं।