    गोपालगंज में देह व्यापार की सूचना पर पुलिस की छापेमारी, हिरासत में लिए गए तीन लोग

    By Rajat Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 05:37 PM (IST)

    गोपालगंज के साधु चौक मोहल्ले में देह व्यापार की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर एक घर से तीन लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों में एक ...और पढ़ें

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। शहर के साधु चौक मोहल्ले में देह व्यापार की सूचना पर शनिवार को पुलिस ने छापेमारी कर एक घर से तीन लोगों को हिरासत में लिया है।

    हिरासत में लिए गए लोगों में एक महिला, एक युवती व एक युवक शामिल हैं। फिलहाल तीनों से नगर थाना में पूछताछ की जा रही है।

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, शहर के साधु चौक मोहल्ले में स्थित एक घर में कथित रूप से देह व्यापार का धंधा संचालित किए जाने की सूचना मिली थी।

    बताया जा रहा है कि एक महिला के द्वारा इस अवैध गतिविधि का संचालन किया जा रहा था। सूचना की गंभीरता को देखते हुए वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर महिला थाना व नगर थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की कार्रवाई की।

    छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने घर के अंदर मौजूद एक युवती और एक युवक को हिरासत में लिया। इसके साथ ही कथित रूप से धंधे के संचालन से जुड़ी एक महिला को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है।

    पुलिस तीनों को नगर थाना ले गई। जहां उनसे अलग-अलग पूछताछ की जा रही है। हालांकि, पुलिस को छापेमारी के दौरान मौके से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। इसके बावजूद पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

    साथ ही यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि देह व्यापार का यह कथित धंधा कब से व किस स्तर पर संचालित हो रहा था। साथ ही इसमें और लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है।

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। यदि आरोपों की पुष्टि होती है तो संबंधित धाराओं के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटा रही है ताकि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा सके। स्थानीय लोगों की माने तो यहां पूर्व में भी कई बार पुलिस छापेमारी कर चुकी है।