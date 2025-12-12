Language
    अब सप्ताह में पांच दिन चलेगी पाटलिपुत्र-गोरखपुर ट्रेन, रेलवे ने जारी किया नया शेड्यूल

    By Pradeep Kumar Srivastav Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 08:26 PM (IST)

    गोरखपुर-पाटलिपुत्र रेलखंड पर चलने वाली मेल/एक्सप्रेस ट्रेन 15079/15080 के परिचालन में बदलाव किया गया है। अब यह ट्रेन सप्ताह में पांच दिन ही चलेगी। यह ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, थावे (गोपालगंज)। गोरखपुर-पाटलिपुत्र रेलखंड पर चलने वाली मेल/एक्सप्रेस ट्रेन 15079 पाटलिपुत्र–गोरखपुर और 15080 गोरखपुर-पाटलिपुत्र के परिचालन में बदलाव किया गया है। पहले यह ट्रेन सप्ताह में सातों दिन चलती थी, लेकिन अब इसका संचालन सप्ताह में पांच दिन ही होगा।

    रेल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह ट्रेन सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को चलेगी। मंगलवार और शुक्रवार को इसका परिचालन स्थगित रहेगा। ट्रेन परिचालन में हुए इस परिवर्तन की सूचना जारी कर दी गई है, ताकि यात्रियों को यात्रा की योजना बनाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

    रेलवे जमीन पर अवैध दुकानों को हटाने का नोटिस, हड़कंप

    दूसरी ओर, सिधवलिया रेलवे स्टेशन के पास रेलवे भूमि पर अतिक्रमण कर लगाई गई छोटी-छोटी दुकानों को हटाने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने नोटिस जारी किया है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर/कार्य अरविंद कुमार द्वारा जारी नोटिस में सभी दुकानदारों को 18 दिसंबर तक स्वयं अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है।

    तय समय सीमा के बाद बलपूर्वक कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी गई है। नोटिस जारी होते ही रेलवे स्टेशन परिसर और उसके आसपास चाय-पान व अन्य दुकानों से जीवकोपार्जन करने वाले दर्जनों दुकानदारों में हड़कंप मच गया। स्टेशन के समीप बने झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोग भी कार्रवाई की आशंका को लेकर बेचैन दिखाई दिए।

    रेल विभाग की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाए गए नोटिस में स्पष्ट लिखा गया है कि यदि निर्धारित तिथि तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो रेलवे प्रशासन सख्त कदम उठाने को बाध्य होगा। अधिकारियों ने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग कर भी परिसर को अतिक्रमणमुक्त कराया जाएगा।

    अतिक्रमण हटाओ अभियान की चर्चा सिधवलिया प्रखंड के हाट-बाजारों, चौक-चौराहों और स्थानीय मुहल्लों में तेज हो गई है। दुकानदारों में यह चिंता कायम है कि नोटिस की समय सीमा समाप्त होते ही कार्रवाई शुरू हो सकती है।