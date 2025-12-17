गोपालगंज में नए साल का तोहफा, प्रखंडों में 16 स्थानों पर बनेंगे पार्क

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। नए साल में जिले में लोगों को कुछ सुविधाएं मिलेंगी। इसके तहत जिले के 16 स्थानों पर पार्क का निर्माण कराया जाएगा। इनमें सभी प्रखंड मुख्यालय में एक-एक पार्क बनाए जाने का कार्य भी शामिल है। इसके लिए अब तक आठ स्थानों पर स्थल चयन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अगर सबकुछ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हुआ तो नए साल में जिले के लोगों को पार्क की सुविधा मिलने लगेगी। वैसे पूरे जिले में वर्ष 2025 तक स्तरीय पार्क का अभाव रहा है। इस साल के अंत में कुछ स्थानों पर पार्क बनाए जाने की योजना तैयार की गई है। इस कार्य में मनरेगा का सहयोग प्रशासन के स्तर पर लिया जाएगा।

प्रशासनिक तैयारियों पर नजर डालें तो सभी प्रखंड मुख्यालयों में वर्ष 2026 में पार्क बनाने का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अलावा सभी अमृत सरोवरों के आसपास के इलाके को पार्क के रूप में विकसित किए जाने की योजना है, ताकि आसपास के इलाके को हरा-भरा बनाया जा सके।

पार्क के आसपास के इलाके में लगेंगे पौधे इस अभियान के तहत पार्क के आसपास के इलाकों की हरियाली बढ़ाई जाएगी। इसके तहत पार्क के आसपास पौधारोपण किया जाएगा। पौधों को लगाने का कार्य पार्क निर्माण के साथ ही प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस कार्य को भी मनरेगा की देखरेख में भी कराया जाएगा।

थावे जंगल परिसर में बनेगा बड़ा पार्क इस अभियान के तहत थावे दुर्गा मंदिर के समीप स्थित जंगल के इलाके में बड़ा पार्क बनाया जाएगा। यहां पार्क बनाने का कार्य वन विभाग की देखरेख में किया जाएगा, ताकि थावे पहुंचने वाले श्रद्धालु पूजा पाठ के बाद पार्क में बैठकर अपना कुछ समय बीता सके।

इसके अलावा थावे दुर्गा मंदिर के सामने स्थित तालाब के आसपस के इलाके को म्यूजिकल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि मंदिर परिसर में लोग अपना कुछ समय व्यतीत कर सके। सदर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित पार्क को विकसित करने की योजना पूरे जिले में वर्तमान समय में सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में एक छोटा सा पार्क स्थित है। इस पार्क का निर्माण वर्ष 2022 में प्रारंभ किया गया था। वर्तमान समय में यह पार्क काफी छाेटा है।