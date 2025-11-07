1,00,000 के इनामी मनु शाह का बेटा पप्पू मुठभेड़ में चढ़ा यूपी पुलिस के हत्थे, पैर में लगी गोली

Language
    By Manoj Kumar Rai Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 03:10 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुठभेड़ में 25 हजार के इनामी पप्पू देवान को गिरफ्तार किया। पप्पू देवान मवेशी और शराब तस्करी में सक्रिय था और पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी। उसके पिता मनु शाह भी एक कुख्यात अपराधी थे, जिन पर छात्र हत्याकांड का आरोप था। पुलिस को पप्पू से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं।

    संवाद सूत्र, कुचायकोट। मवेशी और शराब तस्करी के बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश की गोरखपुर पुलिस ने गुरुवार की शाम खोराबार थाना क्षेत्र के बनसप्ति गांव के पास हुई मुठभेड़ में पप्पू देवान उर्फ पप्पू शाह को गिरफ्तार कर लिया।

    पप्पू देवान पर यूपी पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।

    पुलिस के अनुसार, पप्पू देवान गोपालपुर थाना क्षेत्र के अहिरौली दुबौली तकिया टोला गांव का निवासी है और लंबे समय से मवेशी व शराब तस्करी में सक्रिय था। वह न केवल गोपालगंज, बल्कि गोरखपुर पुलिस के लिए भी सिरदर्द बना हुआ था। उसकी तलाश में पुलिस कई बार छापेमारी कर चुकी थी, लेकिन वह हर बार फरार हो जाता था।

    पिता भी रहा है चर्चित अपराधी

    पप्पू देवान के पिता मनु शाह उर्फ मनु देवान का नाम भी अपराध की दुनिया में कुख्यात रहा है। मनु शाह पर उत्तर प्रदेश के पिपराइच क्षेत्र में छात्र हत्याकांड का मुख्य आरोपित होने का आरोप था, जिसमें उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। बाद में उसने गोपालगंज न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। पिता के रास्ते पर चलते हुए पप्पू ने भी तस्करी और अपराध का रास्ता चुना और सीमाई इलाकों में मवेशी व शराब तस्करी के धंधे में सक्रिय हो गया।

    गोपालपुर में पशु तस्करी व शराब तस्करी का दर्ज है मामला

    गोपालपुर थाने के मिश्राइन चक गांव के पास फरवरी 2023 में दर्ज एक मामले में पप्पू दीवान नामजद अभियुक्त है। उस मामले में भी पुलिस ने मवेशी और शराब की तस्करी के गिरोह को पकड़ा था। घटना के बाद से पप्पू फरार चल रहा था और तभी से पुलिस उसकी तलाश में थी।

    सूत्रों का कहना है कि पप्पू देवान का पूरा परिवार इस अवैध नेटवर्क में शामिल है। छात्र हत्याकांड में उसके पिता व उसकी गिरफ्तारी को लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार पुलिस ने उसके गांव अहिरौली दुबौली तकिया टोला में संयुक्त छापेमारी की थी। इस दौरान कई संदिग्ध वाहनों को जब्त किया था, जिन्हें बाद में यूपी पुलिस को सौंपा गया।

    मुठभेड़ में पप्पू के पास से बरामद हुए हथियार

    गोरखपुर पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान पप्पू दीवान के पास से एक अवैध देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस अब उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों की तलाश में जुट गई है। पूछताछ में पप्पू ने कई अहम जानकारियां दी हैं, जिससे सीमाई क्षेत्रों में सक्रिय तस्करी गिरोहों की कड़ी तक पहुंचने में पुलिस को मदद मिलेगी।