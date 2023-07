Bihar News: इंदिरा आवास योजना में राशि लेकर घर न बनवाने वालों की शामत, वसूले जाएंगे पैसे; सीओ भेज रहे नोटिस

Gopalganj News प्रधानमंत्री आवास योजना में राशि प्राप्त करने के बाद भी आवास निर्माण पूर्ण नहीं कराने वालों के खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। इसके लिए लाभुकों को चिह्नित करने के बाद सफेद व लाल नोटिस भेजा जा रहा है। उप विकास आयुक्त अभिषेक कुमार ने बताया कि आवास का निर्माण पूर्ण नहीं कराने वालों से राशि वसूली की जिम्मेदारी संबंधित सीओ को सौंपी गई है।

पुरानी इंदिरा आवास योजना में राशि लेकर घर न बनवाने वालों की शामत, वसूले जाएंगे पैसे; सीओ भेज रहे नोटिस

जागरण संवाददाता, गोपालगंज : इंदिरा आवास योजना में राशि प्राप्त करने के बाद भी आवास निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं कराने वाले लाभुकों के खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। वर्तमान समय में पुराने इंदिरा आवास योजना का स्वरूप बदल गया है। नई व्यवस्था के तहत अब प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के नाम पर लोगों को आवास का पैसा मिल रहा है। लाभुकों को भेजा जा रहा सफेद व लाल नोटिस प्रशासनिक स्तर पर लाभुकों से राशि वसूली की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इसके लिए लाभुकों को चिह्नित करने के बाद उन्हें सफेद व लाल नोटिस भेजा जा रहा है। अब तक इस कार्रवाई में जिले के आठ प्रखंडों के करीब 1982 लाभुकों को अंतिम नोटिस व 2414 लाभुकों को सफेद नोटिस जारी किया गया है। प्रशासनिक स्तर पर दोनों नोटिस जारी कराने के बाद भी आवास निर्माण नहीं कराने वाले 22 लाभुकों के विरुद्ध नीलाम पत्र वाद दाखिल किया गया है। लोगों ने अपने आवास का निर्माण कार्य नहीं कराया पूर्ण पूर्व में लोगों को किस्त उपलब्ध कराने के बाद, आवासों को पूर्ण कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर बार-बार निर्देश दिए गए। इसक बाद भी कई आवासों के नींव स्तर तक का भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है। इसी प्रकार दूसरी व तीसरी किस्त की राशि का उठाव करने के बावजूद भी लोगों ने अपने आवास का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया है। ग्रामीण विकास विभाग के आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान समय में करीब पांच हजार लोगों का पुराने इंदिरा आवासों का निर्माण कार्य लंबित है। सीओ को सौंपी गई राशि वसूली की जिम्मेदारी नए स्वरूप (प्रधानमंत्री आवास योजना) में योजना के आने के बाद अधिकारियों का ध्यान इस ओर गया कि पुरानी योजना के तहत दी गई राशि से लंबी अवधि बीतने के बाद भी आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है। ऐसे में, प्रशासनिक स्तर पर राशि लेकर आवास का निर्माण नहीं कराने वालों के विरुद्ध सख्ती प्रारंभ की गई है उप विकास आयुक्त अभिषेक कुमार ने बताया कि लंबे समय से आवास का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराने वाले लाभुकों से राशि वसूली की जिम्मेदारी संबंधित सीओ को सौंपी गई है। संबंधित सीओ को सफेद व लाल नोटिस का तामिला कराने के बाद नीलाम पत्र वाद दाखिल करने को कहा गया है।

