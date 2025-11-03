गोपालगंज में पवन सिंह ने बिखेरा जलवा, बोले- नीतीश और मोदी की जोड़ी से प्रगति पर देश

संवाद सूत्र, बरौली (गोपालगंज)। बीजेपी नेता पवन सिंह ने कहा कि देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी के नेतृत्व में तेज़ी से प्रगति के रास्ते पर अग्रसर है। दोनों नेताओं की नीतियों और दूरदृष्टि से देश और राज्य के विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। केंद्र और राज्य की एनडीए सरकार ने गांव-गांव तक सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं।

सोमवार को बरौली के प्रेमनगर में आयोजित एनडीए के चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बरौली विधानसभा क्षेत्र भी इस विकास यात्रा से अछूता नहीं रहा है। क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया गया है, हर घर तक बिजली पहुंची है, युवाओं के लिए योजनाएं बनी हैं और महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। गांवों में पेयजल, शौचालय और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं लगातार बेहतर हो रही हैं।

पवन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने सुशासन, कानून व्यवस्था और विकास का नया अध्याय लिखा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के संकल्प को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धरातल पर उतारने का काम किया है।

उन्होंने बरौली के मतदाताओं से अपील की कि आगामी छह नवंबर को ‘तीर’ के निशान पर बटन दबाकर विकास और स्थिरता की इस यात्रा को आगे बढ़ाने में योगदान दें। पवन सिंह ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से बरौली को मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाने का सपना जरूर साकार होगा।

तेजस्वी को मुख्यमंत्री, सहनी को उप मुख्यमंत्री और मुस्लिम भाई को कुछ नहीं: शहनवाज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री और मुस्लिम भाई को कुछ नहीं। उक्त बातें वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने सोमवार को बरौली के प्रेमनगर में आयोजित एनडीए के चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा।

उन्होंने कहा कि बिहार में फिर से जंगलराज नहीं आने के लिए तीर पर वोट करने की अपील किया। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतिश कुमार और नरेंद्र मोदी ने मिलकर बिहार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा रहे हैं। हमलोग पूरे बिहार में घूम रहे है। बार राजद का इस बार विपक्ष का नेता भी नहीं बनेंगे।