CM नीतीश कुमार का गोपालगंज दौरा आज, 1585 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

गोपालगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 158 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे जिनमें 124 शिलान्यास और 61 उद्घाटन शामिल हैं। इन परियोजनाओं पर 1585 करोड़ रुपये खर्च होंगे। हथुआ के सबेया फील्ड में आयोजित कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में उत्साह है जहां सड़क स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है।

जागरण टीम, गोपालगंज/फुलवरिया (गोपालगंज)। हथुआ विधानसभा क्षेत्र स्थित सबेया फील्ड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन रविवार को होगा। इस दौरान जिले के विकास की ऐतिहासिक सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री एक ही मंच से विभिन्न विभागों की 158 योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे।

इनमें 124 योजनाओं का शिलान्यास तथा 61 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है। इन योजनाओं पर कुल 1585 करोड़ रुपये से अधिक की राशि व्यय होगी। इस बड़े आयोजन को लेकर हथुआ और आसपास के क्षेत्र में उत्साह का माहौल है।

वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लेकर तैयारी का निरीक्षण करने के लिए शनिवार को सारण डीआइजी निलेश कुमार भी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने डीएम पवन कुमार सिन्हा व एसपी अवधेश दीक्षित के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया।

124 योजनाओं का करेंगे शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों जिन 124 योजनाओं का शिलान्यास होना है, उनकी कुल प्राक्कलित राशि 1295.85 करोड़ रुपये है। इनमें कई महत्वपूर्ण विभागों की परियोजनाएं शामिल हैं। सबसे बड़ी राशि पथ निर्माण विभाग की 487.82 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर खर्च होगी। इन योजनाओं से क्षेत्र में सड़क संपर्क बेहतर होगा और आवागमन की सुविधा मिलेगी।

जल संसाधन विभाग की एक बड़ी योजना पर 351.51 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिससे सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में काफी सुधार की उम्मीद है। भवन निर्माण विभाग की 11 योजनाओं पर 200.37 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे सरकारी भवनों और दफ्तरों का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ होगा। ग्रामीण कार्य विभाग की 91 योजनाओं पर 177.57 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिनसे गांवों के स्तर पर आधारभूत संरचना में मजबूती आएगी। इसके अलावा ऊर्जा विभाग की योजनाओं पर 56.20 करोड़, शिक्षा विभाग की योजनाओं पर 15.85 करोड़ तथा नगर विकास एवं आवास विभाग की योजनाओं पर 6.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 61 योजनाओं का करेंगे उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुल 61 योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनकी कुल लागत 289.74 करोड़ रुपये है। इन योजनाओं में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। सबसे बड़ी हिस्सेदारी ऊर्जा विभाग की 17 योजनाओं की है, जिन पर 160.55 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और उपलब्धता बढ़ाने में इन योजनाओं का अहम योगदान होगा। स्वास्थ्य विभाग की 13 योजनाओं पर 46.13 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन योजनाओं से अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की सुविधाएं बेहतर होंगी। पथ निर्माण विभाग की एक योजना पर 26.35 करोड़ रुपये, शिक्षा विभाग की 3 योजनाओं पर 19.26 करोड़ रुपये, ग्रामीण कार्य विभाग की 14 योजनाओं पर 19.88 करोड़ रुपये और भवन निर्माण विभाग की 3 योजनाओं पर 9.14 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

इसके अलावा जल संसाधन विभाग की एक योजना पर 7.05 करोड़ रुपये, नगर विकास विभाग की 2 योजनाओं पर 0.23 करोड़ रुपये, समाज कल्याण विभाग की एक योजना पर 0.59 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण विकास विभाग की 6 योजनाओं पर 0.52 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इस मौके पर बिहार सरकार के कई मंत्री भी उपस्थित रहेंगे।