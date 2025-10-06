Bihar Police: आशुतोष झा बने गोपालपुर थाना के थानाध्यक्ष, ढाई महीने में चौथा तबादला

Language
    By manoj kumar rai Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 11:40 AM (IST)

    गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाने में आशुतोष झा ने नए थानाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने थाने के संसाधनों और क्षेत्र की जानकारी ली। पिछले ढाई महीने में यह चौथा तबादला है जिससे स्थानीय लोग चिंतित हैं। थानाध्यक्ष ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर्वों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने और तस्करी रोकने को प्राथमिकता बताया है।

    आशुतोष झा ने संभाली गोपालपुर थाने की कमान। (जागरण)

    संवाद सूत्र, कुचायकोट (गोपालगंज)। गोपालपुर थाने में नव पदस्थापित थानाध्यक्ष आशुतोष झा ने शनिवार की देर शाम थाने का पदभार ग्रहण कर लिया।

    पदभार ग्रहण करने के बाद थानाध्यक्ष ने थाने में पदस्थापित पदाधिकारियों तथा कर्मियों के साथ बैठक कर थाने में उपलब्ध संसाधन तथा क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी ली। वहीं, ढाई माह में चौथे थानाध्यक्ष के आगमन के बाद लोग भी पुलिस की तबादले से चिंतित हैं।

    विदित हो कि ढाई माह के अंदर गोपालपुर थाने में आशुतोष झा के रूप में चौथे थानेदार को थाने की कमान दी गई है। अगस्त माह में तत्कालीन थानाध्यक्ष धीरेंद्र कुमार के सारण जिले के लिए स्थानांतरण होने के बाद प्रभात कुमार को गोपालपुर थाने के थानाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई थी।

    एक सप्ताह बाद ही उन्हें हटाकर उनकी जगह सुभाष कुमार को थानाध्यक्ष बनाया गया। 27 अगस्त को सुभाष कुमार ने थाने की कमान संभाली थी।

    शुक्रवार को एसपी अवधेश दीक्षित ने सुभाष कुमार को बैकुंठपुर थानाध्यक्ष बनाते हुए माझागढ़ थाने में तैनात दरोगा आशुतोष झा को गोपालपुर थाने में नए थानाध्यक्ष के रूप में तैनाती की।

    पदभार ग्रहण करने के बाद थानाध्यक्ष ने बताया कि कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ करते हुए आगामी पर्व त्योहार तथा विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना तथा शराब तथा मवेशी तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाना उनकी प्राथमिकता होगी।