Bihar Police: आशुतोष झा बने गोपालपुर थाना के थानाध्यक्ष, ढाई महीने में चौथा तबादला

गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाने में आशुतोष झा ने नए थानाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने थाने के संसाधनों और क्षेत्र की जानकारी ली। पिछले ढाई महीने में यह चौथा तबादला है जिससे स्थानीय लोग चिंतित हैं। थानाध्यक्ष ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर्वों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने और तस्करी रोकने को प्राथमिकता बताया है।

संवाद सूत्र, कुचायकोट (गोपालगंज)। गोपालपुर थाने में नव पदस्थापित थानाध्यक्ष आशुतोष झा ने शनिवार की देर शाम थाने का पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद थानाध्यक्ष ने थाने में पदस्थापित पदाधिकारियों तथा कर्मियों के साथ बैठक कर थाने में उपलब्ध संसाधन तथा क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी ली। वहीं, ढाई माह में चौथे थानाध्यक्ष के आगमन के बाद लोग भी पुलिस की तबादले से चिंतित हैं।

विदित हो कि ढाई माह के अंदर गोपालपुर थाने में आशुतोष झा के रूप में चौथे थानेदार को थाने की कमान दी गई है। अगस्त माह में तत्कालीन थानाध्यक्ष धीरेंद्र कुमार के सारण जिले के लिए स्थानांतरण होने के बाद प्रभात कुमार को गोपालपुर थाने के थानाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई थी।