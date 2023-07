Youth Died After Eating 150 Momos In Gopalganj जिले के थावे थाना क्षेत्र के सिहोरवा गांव निवासी एक युवक अपने दोस्तों के साथ गुरुवार की देर शाम सिवान जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र के ज्ञानी मोड़ पर गया था जहां दोस्तों से शर्त लगाकर उसने 150 मोमोज खा लिए। मोमोज खाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी जिसके बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

Gopalganj: दोस्तों से शर्त लगाकर युवक ने खा लिए 150 मोमोज, बाद में बेहोश होकर गिरा; अस्‍पताल में मौत

HighLights थावे थाना क्षेत्र के सिहोरवा गांव का रहने वाला था युवक दोस्तों के साथ सिवान के बड़हरिया थाना क्षेत्र के ज्ञानी मोड़ पर खाये थे मोमोज

संवाद सूत्र, थावे (गोपालगंज): जिले के थावे थाना क्षेत्र के सिहोरवा गांव निवासी एक युवक अपने दोस्तों के साथ गुरुवार की देर शाम सिवान जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र के ज्ञानी मोड़ पर गया था, जहां दोस्तों से शर्त लगाकर उसने 150 मोमोज खा लिए। मोमोज खाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शुक्रवार की सुबह पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा स्वजन को सौंप दिया। मोबाइल शॉप चलाता था युवक जानकारी के अनुसार, थावे थाने के सिहोरवा गांव निवासी विशुन मांझी के 25 वर्षीय पुत्र विपिन कुमार पासवान सिवान जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र के ज्ञानी मोड़ पर मोबाइल दुकान चलाता था और मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था। इस दौरान उसके कुछ दोस्त विपिन कुमार पासवान के पास पहुंचे तथा मोमोज खाने को लेकर शर्त लगा दी। दोस्तों के साथ युवक मोमोज के ठेले के पास पहुंच कर एक-एक कर 150 मोमोज खा लिये। मोमोज खाने के बाद अन्य दोस्त चले गए। मोमोज खाने के बाद विपिन कुमार पासवान भी अपनी दुकान पर चला गया, जहां कुछ देर के बाद वह बेहोश होकर गिर गया। पिता ने जहर देकर हत्‍या की आशंका जताई विपिन कुमार पासवान को बेहोश देखकर स्वजन इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत की हो गई। घटना के बाद पिता ने जहर देकर हत्या करने की आशंका भी जाहिर की है। उधर, युवक की मौत के बाद ग्रामीण शव को लेकर सिवान जिले के बड़हरिया पहुंच गए, लेकिन सिवान जिले के बड़हरिया थाने की पुलिस ने मामला गोपालगंज का बता उसे थावे भेज दिया, जिसके बाद थावे थाने की पुलिस ने मृत युवक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजन को सौंप दिया। थानाध्यक्ष शशि रंजन कुमार ने बताया कि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

Edited By: Prateek Jain