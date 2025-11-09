बिहार में सड़क हादसे के बाद उग्र हुई भीड़ ने फूंका पुलिस वाहन, आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद थमा बवाल

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। शहर के जादोपुर मोड़ पर रविवार की देर शाम अफवाहों ने कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ दी। शहर के जादोपुर मोड़ पर रविवार की देर शाम हुए सड़क हादसे के बाद हालात अचानक उस समय बिगड़ गए, जब किसी ने मौत की अफवाह उड़ा दी। हालांकि, इस हादसे में बाइक सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हुए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सर्किल इंस्पेक्टर की बोलेरो और बाइक की टक्कर के बाद घायल युवकों की मौत की झूठी खबर फैलते ही भीड़ उग्र हो गई।देखते ही देखते सैकड़ों लोग जमा हो गई और पुलिस पर पथराव करते हुए बोलेरो पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरातफरी और दहशत का माहौल बन गया।

हादसे में बाइक सवार तीन युवक सरेया मोहल्ला निवासी नंद कुमार चौहान, एहसान अली और राजा हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भिजवाने में जुटी थी, तभी कुछ असामाजिक तत्वों ने अफवाह फैला दी कि तीनों युवकों की मौत हो गई है।

अफवाह सुनते ही भीड़ भड़क उठी। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और पथराव शुरू कर दिया। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। उग्र भीड़ ने बोलेरो को तोड़फोड़ कर उसमें पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। कुछ ही देर में वाहन धू-धू कर जल उठा।

सूचना मिलते ही एसपी अवधेश दीक्षित और सदर एसडीपीओ प्रांजल भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और हल्का बल प्रयोग किया। उपद्रवियों को खदेड़ने के बाद इलाके में शांति बहाल की गई। पुलिस ने मौके से करीब दो दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

घटना के बाद जादोपुर मोड़ और आसपास के इलाके में दहशत घटना के बाद जादोपुर मोड़ व आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दीं और सड़कें वीरान हो गईं। मौके पर कुछ देर तक जाम की स्थिति भी बनी रही, जिससे राहगीर परेशान हुए। बवाल की सूचना पर जिले के अन्य थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया गया।

पूरे घटनाक्रम की कराई गई वीडियोग्राफी: एसपी पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी कराई है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अफवाह किसने और किस उद्देश्य से फैलाई थी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ हालात पर नजर रखे हुए है। इलाके में एहतियात के तौर पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि कोई अप्रिय घटना दोबारा न हो।