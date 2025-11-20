Bihar Government: इंटर में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राओं को मिलेगी प्रोत्साहन राशि
वर्ष 2025 की मौलवी परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। सरकार ने राशि आवंटित कर दी है और सीधे खाते में भेजी जाएगी। फौकानिया के विद्यार्थियों को भी लाभ होगा, जिसके लिए 29 नवंबर तक आवेदन करना होगा। 2268 विद्यार्थियों में से 1505 को पहले ही राशि मिल चुकी है, शेष को जल्द मिलेगी।
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। वर्ष 2025 की मौलवी की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक वर्ग की शेष बची छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार की ओर से राशि आवंटित किए जाने के साथ ही छात्राओं के खाते में सीधे राशि भेजे जाने की कवायद प्रारंभ कर दी गई है।
इसके अलावा फौकानिया में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी योजना का लाभ मिलेगा। अवशेष छात्राओं का खाता नंबर तथा विस्तृत कागजात प्राप्त करने के साथ ही राशि छात्राओं को उपलब्ध करा दी जाएगी।
इस योजना का लाभ लेने के लिए 29 नवंबर तक आवेदन देना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्रों की जांच के बाद छात्राओं के खाते में राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वर्ष 2025 में आयोजित मौलवी तथा फौकानिया की परीक्षा में जिले की 2268 छात्र-छात्राओं ने प्रथम श्रेणी से सफलता प्राप्त किया था। प्रथम चरण में छात्र-छात्राओं से विस्तृत जानकारी की मांग की गई थी। तब छात्र-छात्राओं की ओर से उपलब्ध कराए गए कागजात तथा खाता नंबर के आधार पर 1505 छात्र-छात्राओं के खाते में राशि उपलब्ध करा दी गई थी।
इसके बाद भी 763 छात्र-छात्राएं इस योजना का लाभ पाने से वंचित रह गईं थी। इन छात्राओं को मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना मद से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है।
सूत्रों ने बताया कि इस योजना के तहत मौलवी में प्रथम श्रेणी के उत्तीर्ण छात्रा को पंद्रह हजार की राशि तथा फौकानिया में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को प्राेत्साहन राशि उपलब्ध कराने का प्रविधान है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने सभी संबंधित छात्राओं के खाते में राशि अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया है।
आवेदन के साथ देना होगा यह कागजात
- स्व-हस्तलिखित आवेदन पत्र
- आधार कार्ड की छायाप्रति
- स्थायी निवास का प्रमाण पत्र
- स्व-अभिप्रमाधित प्रवेश पत्र
- स्व-अभिप्रमाधित अंक पत्र
- स्व-अभिप्रमाधित पंजीयन पत्र
- आधार सीडेड बैंक पासबुक की छाया प्रति
- छात्र-छात्रा का मोबाइल नंबर
