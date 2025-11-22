Language
    मधुबनी में प्रसव के दौरान महिला की मौत के बाद हंगामा, पति पर डॉक्टर से मिलकर हत्या करवाने का आरोप

    By Dhananjay PratapEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 10:46 AM (IST)

    प्रसव के बाद एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिवार ने अस्पताल में हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और जांच की मांग की। अस्पताल प्रशासन ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि महिला को सर्वोत्तम इलाज दिया गया था।

    महिला की मौत के बाद रोते परिजन और मौके पर मौजूद पुलिस। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, मधुबनी। जयनगर के एक प्राईवेट नर्सिंग होम में प्रसव के बाद जच्चा की मौत पर स्वजनों ने नर्सिंग होम पर हंगामा किया। जिसके बाद भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जयनगर समेत बासोपट्टी व लदनियां थाना पुलिस के अलावा एसएसबी को बुलाया गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले कर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है।

    मृतक के ससुराल पक्ष ने प्रसव के लिए छठ पर्व के दिन जयनगर के निबंधन कार्यालय के पास एक प्राईवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। प्रसव के बाद जच्चा बच्चा को भर्ती किए हुए था। शुक्रवार की देर शाम जच्चा की मौत होने पर स्वजनों ने हंगामा करने लगे।

    मृतका की पहचान ज्योति कुमारी (27) पति राहुल कुमार उर्फ गुड्डू वार्ड नंबर 3 युनियन टोला जयनगर के रुप में किया गया है। मृतका का मायका बासोपट्टी थाना क्षेत्र बताया गया है।

    मृतका के मायके पक्ष ने अपने दामाद पर चिकित्सक से मिल कर उनकी बेटी को मारने का आरोप लगाया है। हालांकि इस घटना में मृतका के मायके या पति की ओर से थाने में अब तक आवेदन नहीं दिया गया है।