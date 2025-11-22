मधुबनी में प्रसव के दौरान महिला की मौत के बाद हंगामा, पति पर डॉक्टर से मिलकर हत्या करवाने का आरोप

जागरण संवाददाता, मधुबनी। जयनगर के एक प्राईवेट नर्सिंग होम में प्रसव के बाद जच्चा की मौत पर स्वजनों ने नर्सिंग होम पर हंगामा किया। जिसके बाद भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जयनगर समेत बासोपट्टी व लदनियां थाना पुलिस के अलावा एसएसबी को बुलाया गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले कर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है।

मृतक के ससुराल पक्ष ने प्रसव के लिए छठ पर्व के दिन जयनगर के निबंधन कार्यालय के पास एक प्राईवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। प्रसव के बाद जच्चा बच्चा को भर्ती किए हुए था। शुक्रवार की देर शाम जच्चा की मौत होने पर स्वजनों ने हंगामा करने लगे।