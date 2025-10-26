Bihar: 'छोटी मोटी मालिन ए बिटिया…', चुनाव प्रचार में छठ गीत गाकर सांसद मनोज तिवारी ने समा बांधा
भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बैकुंठपुर में रोड शो के दौरान छठी मईया के गीत गाकर भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। उन्होंने बरहिमा से शुरुआत कर सिधवलिया बाजार में लोगों से मुलाकात की। मनोज तिवारी ने छठ पर्व के महत्व को बताते हुए मतदान करने की अपील की, जिससे क्षेत्र का विकास हो सके।
संवाद सूत्र, सिधवलिया (गोपालगंज)। भाजपा सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी ने रविवार को बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो के दौरान छठी मईया के लोकप्रिय गीत गाकर जनता से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की।
सांसद ने रोड शो की शुरुआत बरहिमा गांव से हेलीकॉप्टर से उतरकर की। इसके बाद सियरुवा, लोहिजरा होते हुए सिधवलिया बाजार पहुंचे, जहां उनका पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया।
रोड शो बुधसी, देवकुली, दिघवा-दुबौली और राजापट्टी कोठी तक जारी रहा। इस दौरान सांसद ने छठी मईया के गीत केरवा जे फरेला घवद से, ओ पर सुग्गा मेररास और छोटी मोटी मालिन ए बिटिया… गाकर लोगों को छठ पर्व और सांस्कृतिक भक्ति के महत्व से अवगत कराया।
सांसद मनोज तिवारी ने ग्रामीणों और दुकानदारों से संवाद करते हुए भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने जनता को बताया कि मतदान से क्षेत्र के विकास और सामाजिक कल्याण में योगदान मिलेगा।
बिहार चुनाव को लेकर भाजपा के कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा इस समय बिहार में लगा हुआ है। पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं की लगातार रैलियां और रोड शो हो रहा है
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।