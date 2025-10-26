Bihar: 'छोटी मोटी मालिन ए बिटिया…', चुनाव प्रचार में छठ गीत गाकर सांसद मनोज तिवारी ने समा बांधा

संवाद सूत्र, सिधवलिया (गोपालगंज)। भाजपा सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी ने रविवार को बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो के दौरान छठी मईया के लोकप्रिय गीत गाकर जनता से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की।

सांसद ने रोड शो की शुरुआत बरहिमा गांव से हेलीकॉप्टर से उतरकर की। इसके बाद सियरुवा, लोहिजरा होते हुए सिधवलिया बाजार पहुंचे, जहां उनका पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। रोड शो बुधसी, देवकुली, दिघवा-दुबौली और राजापट्टी कोठी तक जारी रहा। इस दौरान सांसद ने छठी मईया के गीत केरवा जे फरेला घवद से, ओ पर सुग्गा मेररास और छोटी मोटी मालिन ए बिटिया… गाकर लोगों को छठ पर्व और सांस्कृतिक भक्ति के महत्व से अवगत कराया।