Bihar: बेटे के इश्क ने ली बाप की जान, प्रेमिका के परिजनों ने लड़के के पिता को पीट-पीटकर मौत के घाट उतारा

Bihar Crime गोपालगंज में प्रेमिका के परिजनों ने युवक के माता-पिता को बेरहमी से पीटा। आरोपियों ने घर में घुसकर लाठी-डंडे और दाब से हमला कर दिया। वारदात के बाद गांव में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं मौके से दाब और हथियार बरामद किया है।

Bihar Crime: प्रेमिका के परिजनों ने लड़के के पिता को पीट-पीटकर मौत के घाट उतारा

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र, उचकागांव (गोपालगंज)। Bihar Crime: उचकागांव थाना क्षेत्र के श्यामपुर नोनिया टोली में गुरुवार को एक किशोरी के अपहरण के आरोप लगाकर उसके परिजनों ने प्रेमी के घर में घुसकर प्रेमी के पिता और मां की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान प्रेमी के पिता की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक की पहचान श्यामपुर नोनिया टोली निवासी हरिकिशन साह के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार, उचकागांव थाना क्षेत्र के श्यामपुर नोनिया टोली एक किशोरी अपने ही गांव के एक युवक के साथ करीब दो महीने पहले घर से फरार हो गई थी। इस दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों की पहल पर प्रेमी अपनी प्रेमिका को अपने घर लेकर आ गया। जिसके बाद प्रेमिका को उसके घर के लोगों को सौंप दिया। इस बीच किशोरी तीन दिन पहले फिर से अपने घर से अचानक गायब हो गई। इसके बाद किशोरी के पिता संजय साह ने अपने ही पड़ोस के युवक पर फिर से घर से किशोरी को अगवा करने की आशंका जाहिर करते हुए थाने में आवेदन दिया। पुलिस अभी मामले की जांच कर ही रही थी कि किशोरी के परिजन अचानक हरिकिशन साह के घर पहुंच कर गाली गलौज करने लगे। किशोरी को फिर से हरिकिशन साह के बेटे पर अपहरण की आशंका जाहिर करते हुए वापस बुलाने की बात करने लगे। लाठी-डंडे से हमला इस दौरान प्रेमी के पिता ने पुणे में रह रहे बेटे से फोन पर बात करने के बाद किशोरी को अगवा करने की घटना से इंकार कर दिया। जिसके बाद किशोरी के घर के सदस्य उग्र होकर बांस और लाठी डंडे व दाब से हमला कर दिया। जिसमें प्रेमी के पिता हरिकिशन साह की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि पत्नी संगीता देवी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। गांव में पुलिस बल तैनात, दो गिरफ्तार घटना के बाद गांव में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। इस घटना के बाद पुलिस छापेमारी अभियान चलाते हुए एक महिला सहित दो लोगों को गिरफ्तार करने के साथ ही मौके से बांस और दाब भी बरामद किया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि पुलिस दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

Edited By: Roma Ragini