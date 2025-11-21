Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोपालगंज में पत्नी से विवाद के बाद पति ने की आत्महत्या, फंदे पर लटका मिला

    By Rajat Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 04:18 PM (IST)

    गोपालगंज में साधु चौक के पास पति-पत्नी में पैसों को लेकर विवाद हो गया। पत्नी द्वारा शराब के लिए पैसे देने से इनकार करने पर पति ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। शहर के साधु चौक के समीप एक कामगार व उनकी पत्नी के बीच पैसे को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया की पत्नी से नाराज पति ने अपने घर के एक कमरे में जाकर साड़ी का फंदा बनाकर उससे लटककर अपनी जान दे दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच कर मामले की जांच करने के साथ ही शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया। वहीं, शुक्रवार की सुबह शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने शव को स्वजन को सौंप दिया।

    जानकारी के अनुसार, साधु चौक के समीप के रहने वाले कामगार कृष्णा प्रसाद व उनकी पत्नी के बीच घर में खर्च को लेकर विवाद चल रहा था।

    इस दौरान पति ने शाम को शराब पीने के लिए पत्नी से पैसा मांगा। पैसा मांगने के बाद पत्नी ने पति पर तेज आवाज में चिल्लाने के बाद पैसा देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद पति पत्नी के बीच मारपीट हो गई।

    वहीं, नाराज होकर पति कृष्णा प्रसाद घर के एक कमरे में जाने के बाद साड़ी से फांसी का फंदा बनाकर उससे लटक गए। करीब आधा घंटे बाद पैसे ही परिवार के सदस्यों की नजर गई तो आनन फानन में कृष्णा प्रसाद को फंदे से नीचे उतारकर स्वजन सदर अस्पताल में लेकर पहुंचे।

    यहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कामगार की मौत के बाद स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।