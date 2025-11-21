गोपालगंज में पत्नी से विवाद के बाद पति ने की आत्महत्या, फंदे पर लटका मिला

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। शहर के साधु चौक के समीप एक कामगार व उनकी पत्नी के बीच पैसे को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया की पत्नी से नाराज पति ने अपने घर के एक कमरे में जाकर साड़ी का फंदा बनाकर उससे लटककर अपनी जान दे दी।

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच कर मामले की जांच करने के साथ ही शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया। वहीं, शुक्रवार की सुबह शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने शव को स्वजन को सौंप दिया।



जानकारी के अनुसार, साधु चौक के समीप के रहने वाले कामगार कृष्णा प्रसाद व उनकी पत्नी के बीच घर में खर्च को लेकर विवाद चल रहा था।

इस दौरान पति ने शाम को शराब पीने के लिए पत्नी से पैसा मांगा। पैसा मांगने के बाद पत्नी ने पति पर तेज आवाज में चिल्लाने के बाद पैसा देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद पति पत्नी के बीच मारपीट हो गई।

वहीं, नाराज होकर पति कृष्णा प्रसाद घर के एक कमरे में जाने के बाद साड़ी से फांसी का फंदा बनाकर उससे लटक गए। करीब आधा घंटे बाद पैसे ही परिवार के सदस्यों की नजर गई तो आनन फानन में कृष्णा प्रसाद को फंदे से नीचे उतारकर स्वजन सदर अस्पताल में लेकर पहुंचे।