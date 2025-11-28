Bihar Teacher News: शिक्षकों को मिलेगा सीमित आकस्मिक अवकाश, शिक्षा विभाग का नया फरमान
गोपालगंज जिले के विद्यालयों में शिक्षकों के आकस्मिक अवकाश पर शिक्षा विभाग ने नए नियम लागू किए हैं। प्राथमिक विद्यालयों में अब केवल एक शिक्षक और मध्य व उच्च विद्यालयों में अधिकतम दो शिक्षक ही अवकाश ले सकेंगे। विशेष परिस्थिति में पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा, और अवकाश के लिए एक दिन पहले सूचना देनी होगी। विभाग का उद्देश्य शिक्षण गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाना है।
संवाद सूत्र, फुलवरिया (गोपालगंज)। जिले के प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों के शिक्षकों के लिए आकस्मिक अवकाश (सीएल) को लेकर शिक्षा विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
अब प्राथमिक विद्यालयों में प्रतिदिन केवल एक शिक्षक ही आकस्मिक अवकाश ले सकेगा, जबकि मध्य और उच्च विद्यालयों में अधिकतम दो शिक्षकों को ही अवकाश की अनुमति होगी।
विभाग का कहना है कि यह निर्णय पठन-पाठन को बाधित होने से बचाने और छात्रहित को ध्यान में रखकर लिया गया है।
जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से शुक्रवार को सभी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों को इस आदेश की जानकारी दे दी गई। निर्देशों के अनुसार अब शिक्षक मनमाने ढंग से अवकाश नहीं ले सकेंगे।
यदि किसी विशेष परिस्थिति में निर्धारित संख्या से अधिक शिक्षक अवकाश चाहते हैं, तो प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) से पूर्व अनुमोदन लेना होगा।
नए नियम के तहत शिक्षक को आकस्मिक अवकाश के लिए एक दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी। साथ ही सीएल महीने में केवल एक बार अधिकतम दो दिनों के लिए ही स्वीकृत होगा।
अवकाश आवेदन पर ठोस कारण की जांच के बाद ही स्वीकृति दी जाएगी। प्रधानाध्यापकों को इसके लिए आकस्मिक पंजी का सुव्यवस्थित रख-रखाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने कहा कि विभाग की प्राथमिकता विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों को निर्बाध चलाना है। अधिक संख्या में शिक्षकों की उपस्थिति से पठन-पाठन की गुणवत्ता में सुधार आएगा, इसलिए अवकाश संबंधी आदेशों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है।
यह भी पढ़ें- नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, प्रोन्नति में पूर्व की सेवा की होगी गणना
यह भी पढ़ें- Bihar Teacher Transfer: शिक्षकों के ट्रांसफर की नई प्रक्रिया प्रारंभ, शिक्षा विभाग ने जारी की गाइडलाइंस
यह भी पढ़ें- Bihar: नियोजित से प्रधानाध्यापक और अध्यापक बनने वालों के लिए खुशखबरी, शिक्षा विभाग ने जारी किया नया आदेश
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।