Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bihar Elections: नौकरी के लिए जमीन घोटाले में लालू परिवार जाएगा जेल, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का हमला

    By Rajesh Prasad Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 05:03 PM (IST)

    केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मांझा में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में कहा कि लालू परिवार जमीन घोटाले में जेल जाएगा। उन्होंने पुराने अपराध राज और वर्तमान विकास कार्यों की तुलना की। ललन सिंह ने कहा कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले जमीन लिखवाई। उन्होंने बिहार में महिलाओं के विकास और आत्मनिर्भर भारत के सपने का भी जिक्र किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    ललन सिंंह ने लालू प्रसाद पर बोला हमला। जागरण आर्काइव

    संवाद सूत्र, मांझा( गोपालगंज)। बीस साल पहले बिहार में अपराधियों का राज था, अपराधी गाड़ियों का शीशा थोड़ा नीचे करके राइफ़ल का नाल बाहर निकालकर दहशत फैलाते थे । नीतीश राज में किसी माई के लाल में सड़क पर राइफ़ल लहराने की हिम्मत नहीं है। उक्त बातें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने एनडीए प्रत्याशी मंजीत सिंह के समर्थन में मांझा प्रखंड के कोइनी पुरानी बाजार में एक सभा को संबोधित करते हुए कही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा की पहले लोग शाम होते होते घर लौट जाते थे। देर होने पर घरवाले दरवाज़े पर बैठकर इंतज़ार करते थे। 25 साल के नौजवान लालू राज को नहीं देखे हैं। आज गोपालगंज से पटना जाने में समय नहीं लगता पहले एक दिन जाने में और एक दिन आने में लगता था । 
    उन्होंने कहा की उनकी ही जनहित याचिका पर लालू यादव की चारा घोटाले में पांच साल कि सजा हुई थी। पहले बिहार के टैक्स का पूरा पैसा घोटाले में जाता था। नीतीश सरकार में टैक्स का पैसा बिहार के विकास में खर्च होता है । 2005 में बिहार का सालाना बजट 25 हज़ार करोड़ था आज तीन लाख 15 हज़ार करोड़ है ।

    उन्होंने कहा की लालू यादव जब रेलमंत्री बने तो ग़रीबों को नौकरी दी व बदले में उनका जमीन तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी के नाम से लिखवा लिए । जमीन घोटाले में भी उनका पूरा परिवार जेल जाएगा। उन्होंने कहा की आज बिहार की महिलाओं के विकास के लिए योजनाएं चलाई जा रही है । पेंशन की राशि बढ़ा दी गई, घर घर बिजली पहुंचाई गई, गली गली सड़क व पानी पहुंचाया गया, मुफ्त बिजली दी जा रही है ।

    उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ़ करते हुए कहा की उनका सपना देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने का है। उन्होंने एनडीए प्रत्याशी मंजीत सिंह को तीर के सामने बटन दबाकर जिताने की अपील की। सभा को विधायक रामप्रवेश राय, प्रत्याशी मंजीत सिंह, एमएलसी गप्पू शाही, भाजयूमो जिलाध्यक्ष अनुज सिंह ने भी संबोधित किया ।