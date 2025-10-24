Bihar Elections: नौकरी के लिए जमीन घोटाले में लालू परिवार जाएगा जेल, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का हमला

उन्होंने कहा की पहले लोग शाम होते होते घर लौट जाते थे। देर होने पर घरवाले दरवाज़े पर बैठकर इंतज़ार करते थे। 25 साल के नौजवान लालू राज को नहीं देखे हैं। आज गोपालगंज से पटना जाने में समय नहीं लगता पहले एक दिन जाने में और एक दिन आने में लगता था ।

उन्होंने कहा की उनकी ही जनहित याचिका पर लालू यादव की चारा घोटाले में पांच साल कि सजा हुई थी। पहले बिहार के टैक्स का पूरा पैसा घोटाले में जाता था। नीतीश सरकार में टैक्स का पैसा बिहार के विकास में खर्च होता है । 2005 में बिहार का सालाना बजट 25 हज़ार करोड़ था आज तीन लाख 15 हज़ार करोड़ है ।



उन्होंने कहा की लालू यादव जब रेलमंत्री बने तो ग़रीबों को नौकरी दी व बदले में उनका जमीन तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी के नाम से लिखवा लिए । जमीन घोटाले में भी उनका पूरा परिवार जेल जाएगा। उन्होंने कहा की आज बिहार की महिलाओं के विकास के लिए योजनाएं चलाई जा रही है । पेंशन की राशि बढ़ा दी गई, घर घर बिजली पहुंचाई गई, गली गली सड़क व पानी पहुंचाया गया, मुफ्त बिजली दी जा रही है ।



उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ़ करते हुए कहा की उनका सपना देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने का है। उन्होंने एनडीए प्रत्याशी मंजीत सिंह को तीर के सामने बटन दबाकर जिताने की अपील की। सभा को विधायक रामप्रवेश राय, प्रत्याशी मंजीत सिंह, एमएलसी गप्पू शाही, भाजयूमो जिलाध्यक्ष अनुज सिंह ने भी संबोधित किया ।