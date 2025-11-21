गोपालगंज के थावे की बहू लक्ष्मी कुमारी लंदन के मार्लबोरो वार्ड से कंजरवेटिव काउंसलर उम्मीदवार घोषित

धनंजय प्रताप सिंह, हथुआ (गोपालगंज)। गोपालगंज के थावे प्रखंड के रामचंदरपुर गांव के लिए गर्व का क्षण आया है। गांव की बहू लक्ष्मी कुमारी को यूनाइटेड किंगडम के हैरो (लंदन) स्थित मार्लबोरो वार्ड से कंजरवेटिव पार्टी की आधिकारिक काउंसलर उम्मीदवार घोषित किया गया है। आगामी स्थानीय चुनावों के लिए पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें प्रत्याशी के रूप में चयनित किया है।

बेगूसराय मूल की लक्ष्मी कुमारी विवाह के बाद थावे के रामचंदरपुर गांव की बहू बनीं। उनका यह राजनीतिक चयन न केवल गोपालगंज और बेगूसराय के लिए, बल्कि पूरे बिहार तथा प्रवासी भारतीय समुदाय के लिए गर्व का विषय बन गया है।

उनके परिवार का भी सेवा और अनुशासन से गहरा रिश्ता रहा है, लक्ष्मी के पिता और दादा टाटा स्टील, वेस्ट बोकारो में कार्यरत रहे हैं। यही परिवारिक संस्कार और मेहनत की विरासत उन्हें सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही है।

बिहार की पहचान को और मजबूती तब मिली जब लक्ष्मी कुमारी के पति प्रशांत कुमार को भी हैरो के रेनर्स लेन से कंजरवेटिव पार्टी का काउंसलर उम्मीदवार घोषित किया गया।