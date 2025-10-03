Language
    Bihar Police: तीन साल से उपविभागीय क्षेत्र में जमे इंस्पेक्टर हुए लाइन हाजिर, बैकुंठपुर थाना का प्रभार बदला

    By niraj kumar singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 05:35 PM (IST)

    लगातार तीन वर्षों से एक ही उपविभागीय क्षेत्र में तैनात इंस्पेक्टर हरेंद्र प्रसाद को अंततः हटा दिया गया है। इंस्पेक्टर हरेंद्र प्रसाद को डीआईजी के आदेश पर लाइन हाजिर कर दिया गया है। अपर थानाध्यक्ष सुनील कुमार को अस्थायी प्रभार सौंपा गया है और जल्द ही स्थायी थानाध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी।

    तीन साल बाद बैकुंठपुर थाने के इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर। (जागरण)

    संवाद सूत्र, बैकुंठपुर (गोपालगंज)। लगातार तीन वर्षों से एक ही उपविभागीय क्षेत्र में तैनात इंस्पेक्टर हरेंद्र प्रसाद को अंततः हटा दिया गया है। वर्तमान समय में वे बैकुंठपुर थाने में थानाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे।

    डीआईजी के निर्देश पर उन्हें फिलहाल लाइन हाजिर किया गया है। उनकी लाइन हाजिर की खबर जैसे ही सामने आई, इंटरनेट मीडिया पर यह तेजी से वायरल हो गई और चर्चा का विषय बन गई।

    इस संबंध में एसडीपीओ सदर-2 राजेश कुमार ने बताया कि इंस्पेक्टर हरेंद्र प्रसाद पर किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं थी। उनके खिलाफ किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी।

    लेकिन, पुलिस मुख्यालय द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, कोई भी अधिकारी लगातार तीन साल से अधिक समय तक एक ही थाने या उपविभागीय क्षेत्र में पदस्थापित नहीं रह सकता।

    इसी प्रावधान के तहत इंस्पेक्टर को वर्तमान पद से हटाकर लाइन हाजिर किया गया है। बैकुंठपुर थाना का अस्थायी प्रभार अपर थानाध्यक्ष सुनील कुमार को दिया गया है।

    हालांकि, विभागीय स्तर पर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जल्द ही स्थायी थानाध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी, ताकि थाना संचालन में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।

    ज्ञातव्य है कि बिहार राज्य पुलिस मुख्यालय ने हाल ही में बड़े पैमाने पर तबादला आदेश जारी किया था। इस आदेश के अंतर्गत उन अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को स्थानांतरित करना अनिवार्य किया गया है, जो तीन वर्षों से एक ही जगह पर जमे हुए हैं। इस कदम का उद्देश्य पुलिस विभाग में पारदर्शिता और कार्यकुशलता सुनिश्चित करना है।

