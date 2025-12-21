Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला को लेकर रेलवे का फैसला, 1 जनवरी से 17 फरवरी तक रोज चलेगी स्पेशल ट्रेन

    By Pradeep Kumar Srivastav Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 07:48 PM (IST)

    प्रयागराज माघ मेला के लिए रेलवे प्रशासन 1 जनवरी से 17 फरवरी तक दो अनारक्षित रिंग रेल विशेष गाड़ियां चलाएगा। गाड़ी संख्या 05101 झूंसी से सुबह 9.00 बजे ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सूत्र, थावे (गोपालगंज)। प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला के अवसर पर श्रद्धालु यात्रियों की संभावित अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने 1 जनवरी से 17 फरवरी तक प्रतिदिन दो अनारक्षित रिंग रेल विशेष गाड़ियों के परिचालन का निर्णय लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह जानकारी वाराणसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गाड़ी संख्या 05101 झूंसी-गाजीपुर सिटी-छपरा-थावे-सीवान-भटनी रिंग रेल अनारक्षित विशेष 1 जनवरी से 17 फरवरी तक प्रतिदिन झूंसी से सुबह 9.00 बजे प्रस्थान करेगी।

    यह गाड़ी ज्ञानपुर रोड, माधो सिंह, बनारस, वाराणसी जंक्शन, वाराणसी सिटी, सारनाथ, औड़िहार, गाजीपुर सिटी, बलिया, छपरा, मशरख, सिधवलिया, गोपालगंज, थावे, हथुआ, सीवान, भटनी सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन सुबह 4.15 बजे झूंसी पहुंचेगी।

    वहीं, गाड़ी संख्या 05102 झूंसी-बनारस-मऊ-भटनी-सीवान-थावे-छपरा-बलिया-गाजीपुर सिटी-वाराणसी सिटी-झूंसी रिंग रेल अनारक्षित विशेष भी 1 जनवरी से 17 फरवरी तक प्रतिदिन झूंसी से दोपहर 2.30 बजे प्रस्थान करेगी।

    यह ट्रेन निर्धारित स्टेशनों पर ठहराव के बाद अगले दिन सुबह 9.00 बजे झूंसी पहुंचेगी। इन विशेष रिंग रेल सेवाओं में सामान्य द्वितीय श्रेणी/शयनयान (अनारक्षित) के 14 कोच एवं एसएलआरडी के 2 कोच सहित कुल 16 कोच लगाए जाएंगे।

    रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है।