Bihar Election 2025: बिहार को यूपी से जोड़ने वाली सड़कों पर बढ़ी निगरानी, 43 टीमें तैनात

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता के शत-प्रतिशत अनुपालन से लेकर चुनाव के दौरान अधिक चुनावी खर्च पर रोक लगाने व अवैध अस्त्र-शस्त्र, मादक पदार्थ एवं असामाजिक तत्वों पर सूक्ष्म निगरानी प्रारंभ कर दी गई है।

इस बीच यूपी तथा दूसरे जिलों को जोड़ने वाली सड़कों की जांच को 43 टीमों को तैनात किया गया है। इन टीमों में स्टैटिक सर्विलांस टीम के अधिकारी व पुलिस पदाधिकारी शामिल हैं। तैनात की जाने वाली टीम हरेक गतिविधि पर कड़ी नजर रखेगी।

प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान विशेष तौर पर उत्तरप्रदेश की सीमा से लगे इलाकों में कड़ी चौकसी बरती जाएगी। सीमावर्ती इलाके में वाहनों की आवाजाही पर अधिकारियों की कड़ी नजर रहेगी। साथ ही प्रत्येक इलाके में कड़े सुरक्षा प्रबंध भी किए जाएंगे। यूपी की सीमा से लगे इलाकों के अलावा जिले को प्रदेश के दूसरे जिले से जोड़ने वाले इलाकों पर भी कड़ी चौकसी रखी जाएगी।

इन स्थानों पर स्टैटिक सर्विलांस टीम को तैनात किया गया है। प्रशासनिक स्तर पर ऐसे स्थानों को चिह्नित करने के साथ टीमों को तैनात करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। स्टैटिक सर्विलांस टीम इस दौरान तैनात किए गए फ्लाइंग स्क्वायड टीम के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य कर रही है।

49 स्थानों पर बनाया गया चेकपोस्ट जिले के कुल 49 स्थानों पर विधानसभा चुनाव के दौरान चेकपोस्ट स्थापित किया गया है। इनमें सात स्थानों पर मल्टी चेकपोस्ट शामिल हैं। तमाम चेकपोस्ट पर प्रशासनिक स्तर पर निगरानी बढ़ा दी गई है।

यूपी के देवरिया व कुशीनगर जिले से सटी से जिले की सीमा बिहार-यूपी सीमा से जुड़े कुचायकोट, गोपालपुर, कटेया, भोरे, हथुआ व विजयीपुर थाना क्षेत्र में अंतरराज्यीय सीमा मतदान के दिन सील की जाएगी। यह सीमा यूपी राज्य के देवरिया व कुशीनगर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई है।