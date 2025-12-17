IGNOU Admission: इग्नू में जनवरी 2026 सत्र के लिए नामांकन शुरू, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU Admission 2026) ने ओपन और डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) एवं ऑनलाइन मोड में संचालित अधिसूचित कार्यक्रमों के लिए जनवरी 2026 सत्र का नवीन प्रवेश शुरू कर दिया है। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद यह प्रक्रिया 16 दिसंबर से समर्थ पोर्टल पर प्रारंभ कर दी गई है। कमला राय महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. अमित कुमार ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी समर्थ पोर्टल पर जाकर अधिसूचित कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जनवरी 2026 सत्र के लिए नवीन प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि सहायक कुलसचिव के निर्देश पर सभी क्षेत्रीय केंद्रों ने यह सूचना अपनी-अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है, ताकि अधिक से अधिक शिक्षार्थियों तक जानकारी पहुंच सके।