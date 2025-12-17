Language
    IGNOU Admission: इग्नू में जनवरी 2026 सत्र के लिए नामांकन शुरू, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

    By Sandeep Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 05:14 PM (IST)

    इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने जनवरी 2026 सत्र के लिए ओडीएल और ऑनलाइन मोड में प्रवेश शुरू कर दिया है। यह प्रक्रिया 16 दिसंबर से ...और पढ़ें

    इग्नू में जनवरी 2026 सत्र के लिए नामांकन शुरू

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU Admission 2026) ने ओपन और डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) एवं ऑनलाइन मोड में संचालित अधिसूचित कार्यक्रमों के लिए जनवरी 2026 सत्र का नवीन प्रवेश शुरू कर दिया है।

    सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद यह प्रक्रिया 16 दिसंबर से समर्थ पोर्टल पर प्रारंभ कर दी गई है। कमला राय महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. अमित कुमार ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी समर्थ पोर्टल पर जाकर अधिसूचित कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

    जनवरी 2026 सत्र के लिए नवीन प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि सहायक कुलसचिव के निर्देश पर सभी क्षेत्रीय केंद्रों ने यह सूचना अपनी-अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है, ताकि अधिक से अधिक शिक्षार्थियों तक जानकारी पहुंच सके।

    इसके अलावा, भावी छात्रों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार एवं नामांकन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी यह कदम उठाया गया है। डा. अमित कुमार ने इच्छुक अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे समय रहते आवेदन करें, ताकि प्रवेश प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा न हो।