सरिता देवी हत्याकांड: पति ने सुपारी देकर शूटरों से करवाई थी पत्नी की हत्या, पुलिस ने लिया एक्शन

जागरण संवाददाता, गोपालगंज/मीरगंज। मीरगंज थाना क्षेत्र के पाण्डेय समईल गांव में 16 नवंबर की शाम घर के अंदर घुसकर की गई महिला की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। हत्या में नामजद मृतका के पति मुन्ना चौधरी को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने चार शूटरों को पांच लाख रुपये में हायर कर पत्नी को मरवाया था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त देसी पिस्टल भी बरामद कर ली है। आरोपित पति ने बताया कि 16 नवंबर की शाम करीब 5:45 बजे घर में सो रहीं पत्नी सविता देवी (44) पर दो अपराधी अंदर घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर फरार हो गए थे। पेट और सीने में लगी चार गोलियों ने मौके पर ही उनकी जान ले ली थी। इधर घटना के बाद मीरगंज पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को पोस्टमार्टम भेजा और पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी थी।

बेटी ने ही पिता को बताया कातिल मृतका की बेटी ईशा कुमारी ने पिता मुन्ना चौधरी, दादी बुधनी देवी, बड़े पापा रुदल यादव, विवेक कुमार, प्रमिला देवी तथा दो अज्ञात व्यक्तियों को नामजद करते हुए हत्या की साजिश और सुपारी किलिंग का आरोप लगाया।

इसी आधार पर मीरगंज थाना कांड संख्या 540/25, धारा 103/61/3(5) BNS और 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज गिरफ्तारी में जुटी हुई थी। पुलिस ने सास बुधनी देवी को गिरफ्तार जेल भेजने के बाद आरोपित पति की गिरफ्तारी में जुटी हुई थी।

जांच के दौरान मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों ने पति की भूमिका को संदिग्ध साबित कर दिया। इसके बाद 23 नवंबर को पुलिस टीम ने बड़कागांव चौक के पास घेराबंदी कर मुन्ना चौधरी को गिरफ्तार कर लिया।

साजिश पूरी तरह प्लांड : चार शूटर, दो बाइक, और पति खुद मौके पर पत्नी की हत्या के बाद फरार चल रहे मुन्ना चौधरी की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी ने बताया कि पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद और पारिवारिक तनातनी में उसने पत्नी को रास्ते से हटाने की योजना बनाई।

इसके लिए उसने चार शूटरों से पांच लाख में सौदा तय किया। हत्या वाले दिन वह खुद दो मोटरसाइकिलों पर चार शूटरों के साथ गांव पहुंचा और घर में घुसकर पत्नी पर गोलियां चलवाईं। नहर किनारे से देसी पिस्टल बरामद, शूटर अब भी फरार आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने समईल नहर पुल के पास झाड़ियों से घटना में प्रयुक्त देसी पिस्टल बरामद की। वहीं चारों शूटरों व सहयोगियों की तलाश में पुलिस की टीम लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।