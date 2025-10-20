Language
    दीवाली के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट: रात में बढ़ेगी मेडिकल स्टाफ की संख्या, मरीजों को नहीं होगी परेशानी

    By Rajat Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 07:00 AM (IST)

    दिवाली के त्योहार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। मरीजों को परेशानी न हो, इसलिए अस्पतालों में रात के समय मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाई जाएगी। पर्याप्त बेड और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। आपात स्थिति के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है।

    दिवाली की रात अस्पतालों में बढ़ेगी मेडिकल स्टाफ की संख्या। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। दीपावली की रात किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। सोमवार की रात दीपावली पर्व के मौके पर पटाखा फटने या आग से झुलसने जैसी घटनाओं की संभावना को देखते हुए सभी सरकारी अस्पतालों में विशेष व्यवस्था की गई है।

    सिविल सर्जन के निर्देश पर सभी अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड में अतिरिक्त चिकित्सक व नर्सों की तैनाती की जा रही है, ताकि मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सदर अस्पताल गोपालगंज में आपातकालीन व्यवस्था को लेकर विशेष प्रबंध किए गए हैं।

    अस्पताल प्रबंधक जान मोहम्मद ने बताया कि दीपावली की रात इमरजेंसी वार्ड में चार चिकित्सक ड्यूटी पर रहेंगे, जिनमें एक नेत्र रोग विशेषज्ञ भी शामिल हैं। आंखों में पटाखे से चोट लगने वाले मरीजों को तत्काल उपचार मिल सके, इसके लिए यह व्यवस्था की गई है।

    इसके अलावा सामान्य दिनों की तुलना में दोगुनी संख्या में नर्सें (जीएनएम) भी तैनात रहेंगी। एक शिफ्ट में जहां सामान्य दिनों में छह जीएनएम कार्यरत रहती हैं। वहीं दीपावली की रात 12 जीएनएम को ड्यूटी पर लगाया जाएगा।

    इसके साथ ही जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी दो-दो चिकित्सकों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। एंबुलेंस सेवाओं को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी घटना की स्थिति में मरीजों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके।

    अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि दीपावली की रात अधिकतर हादसे लापरवाही या असावधानी के कारण होते हैं। ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि वे पटाखे जलाते समय सावधानी बरतें और बच्चों को अकेले पटाखे न फोड़ने दें।

    स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी घायल या झुलसे हुए व्यक्ति को तुरंत और बेहतर इलाज मिले तथा किसी मरीज को इंतजार न करना पड़े।

    इस प्रकार, दीपावली पर्व के दौरान जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त तैयारी से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आपात स्थिति में मरीजों को त्वरित व गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके।