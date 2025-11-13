Language
    Hathua vidhan sabha Chunav Result: बिहार की इस सीट में JDU और RJD के पुराने योद्धा, एक-दूसरे को दे चुके हैं पटखनी

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 09:39 PM (IST)

    Hathua election Result: गोपालगंज जिले की हथुआ विधानसभा सीट पर 2020 में राजद के राजेश सिंह कुशवाहा ने जदयू के रामसेवक सिंह को हराया था। इस बार भी दोनों पार्टियां उन्हीं उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही हैं। स्वतंत्र उम्मीदवारों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। 2015 में रामसेवक सिंह ने यहां जीत हासिल की थी।

    जेडीयू के रामसेवक सिंह राजद से राजेश सिंह कुशवाहा और जनसुराज के संजय कुमार

    डिजिटल डेस्क, गोपालगंज। Bihar vidhan sabhachunav Result:हथुआ विधानसभा सीट बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित है और बिहार चुनाव में काफी अहम सीट है। पिछली बार 2020 के चुनाव में राजद से राजेश सिंह कुशवाहा ने जेडीयू के रामसेवक सिंह को 30,527 वोटों से हराया था। 

    दोनों पार्टियों ने इस बार इन दोनों प्रत्याशियों को ही मैदान में उतारा है। उधर, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार भी वोट बैंक पर उसर डाल सकते हैं। वहीं,उससे पहले 20215 में विधानसभा चुनाव में रामसेवक सिंह ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। उन्हें 36.52% वोट शेयर के साथ 57,917 वोट प्राप्त हुए थे। Hathua vidhan sabha Election Result 2025 जल्द ही आने वाला है।