Gopalganj News: ट्रेन पकड़ने निकले बैकुंठपुर के युवक की संदिग्ध मौत, सुबह ट्रैक किनारे मिला शव

संवाद सूत्र, बैकुंठपुर (गोपालगंज)। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के हमीदपुर गांव का 20 वर्षीय युवक चंदीप कुमार राम रहस्यमय परिस्थितियों में मौत का शिकार हो गया। वाराणसी जाने के लिए ट्रेन पकड़ने निकला चंदीप अगले ही दिन सारण जिले के मशरक थाना क्षेत्र के कर्ण कुदरिया गांव के पास रेल ट्रैक किनारे मृत पाया गया। घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार, हमीदपुर निवासी पूनम देवी का पुत्र चंदीप वाराणसी में मजदूरी करता था और छठ पर्व पर घर आया था। बुधवार शाम वह मां और अपने चार-पांच दोस्तों के साथ अल्लेपुर हॉल्ट पर ट्रेन पकड़ने पहुंचा। ट्रेन आने पर उसके दोस्त तो वाराणसी जाने वाली ट्रेन में चढ़ गए, लेकिन चंदीप अचानक गायब हो गया।

उसने मां से कहा था कि थोड़ी देर में लौटता हूं, लेकिन फिर वह वापस नहीं आया। इसी बीच ट्रेन आकर चली गई, दोस्त ट्रेन में चढ़ गए, लेकिन चंदीप वहां नहीं मिला। काफी देर इंतजार के बाद भी उसके वापस न लौटने पर मां ने आसपास खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।

रातभर परिजन ढूंढते रहे, मगर गुरुवार की सुबह अचानक सूचना मिली कि मशरक थाना क्षेत्र में रेल ट्रैक के पास एक युवक का शव पड़ा है। पहचान होने पर परिजन रोते-बिलखते मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी मिलते ही मशरक और बैकुंठपुर पुलिस मौके पर पहुंची। चूंकि शव मशरक थाना क्षेत्र में पाया गया, इसलिए पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, सारण भेज दिया। पुलिस प्रथम दृष्टया इसे ट्रेन से गिरने से हुई मौत की आशंका मान रही है, लेकिन परिजनों का दावा है कि चंदीप ट्रेन में चढ़ा ही नहीं था, इसलिए मामला संदिग्ध है।

मृतक दो भाइयों और एक बहन में सबसे छोटा था। बड़ी बहन सोनी की शादी हो चुकी है, जबकि दोनों भाइयों की शादी होनी बाकी थी। घटना के बाद घर में मातम पसरा है और गांव में शोक का माहौल है।