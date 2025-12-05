'BF ने 40 दिन साथ रखकर...', कोर्ट की छत पर चढ़ी लड़की; हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद GF के खिलाफ FIR

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। शहर के कोर्ट भवन की छत की बाउंड्री की छत पर एक युवती शुक्रवार की दोपहर चढ़ गई। इस दौरान युवती को देखकर सभी लोग दंग रह गए। वहीं, कोर्ट परिसर में मौजूद अधिवक्ताओं ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस जवान व पदाधिकारियों मौके पर पहुंचकर छत से युवती को नीचे उतार लिया। साथ ही उसे नगर थाना की पुलिस को सौंप दिया। वहीं, नगर थाना की पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार, विशंभरपुर थाना क्षेत्र के तिवारी मटहनिया गांव निवासी युवती रंभा कुमारी के द्वारा एक युवक के खिलाफ विशंभरपुर थाना में प्राथमिकी कराई गई है। वहीं प्राथमिकी में अब तक आरोपित युवक की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वहीं, युवती थाना व वरीय पुलिस पदाधिकारी के चक्कर लगाने के बाद थक चुकी थी।

वह शुक्रवार की दोपहर कोर्ट परिसर की छत पर पहुंच गई। साथ ही कोर्ट परिसर की छत व बाउंड्री पर चढ़कर उसने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। युवती की हरकत को देखकर रह कोई दंग रह गया। अधिवक्ता तक अपने कार्य को छोड़कर युवती के ड्रामा को देखने लगे।

वहीं, युवती की इस करतूत को देखकर कोर्ट परिसर में तैनात पुलिस जवान व पदाधिकारी ने नगर थाना की पुलिस को सूचना देने के साथ ही उसे छत से समझा-बुझाकर नीचे उतार लिया। साथ ही उससे पूछताछ कर नगर थाना की पुलिस को सौंप दिया।

हाई वोल्टेज ड्रामा करने वाली युवती के खिलाफ प्राथमिकी कोर्ट भवन की छत पर चढ़कर एक युवती ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। युवती के ड्रामा के कारण कोर्ट के कार्य में बाधा पहुंचा। साथ भीड़ भी एकत्रित हो गई। युवती के इस कारनामे के बाद कोर्ट की सुरक्षा में तैनात पुलिस पदाधिकारी के आवेदन पर नगर थाना की पुलिस उसके खिलाफ प्राथमिकी कर कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर थाना के अपर थानाध्यक्ष जफरूद्दिन अली ने प्राथमिकी के बाद उसे कोर्ट में पेश करने की बात कहीं।

प्रेमी ने दिया धोखा तो युवती ने कराई प्राथमिकी, नहीं हो सकी गिरफ्तारी विशंभरपुर थाना क्षेत्र के तिवारी मटिहनिया गांव निवासी युवती रंभा कुमारी को उसके ही गांव के एक युवक से प्रेम था। वह प्रेम प्रसंग में युवक के साथ घर से निकल गई। करीब 40 दिनों तक युवक रंभा को अपने साथ रखा। फिर घर लाने के बाद उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया।