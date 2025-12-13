Language
    तीन लाख के लिए महिला की हत्या कर रेलवे ट्रैक पर फेंका शव, ससुराल वालों पर मायके का गंभीर आरोप

    By Rajat Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 05:38 PM (IST)

    बिहार के गोपालगंज में एक महिला की हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। मृतका के मायके वालों ने ससुराल वालों पर तीन लाख रुपये दहेज के लिए हत्या ...और पढ़ें

    महिला की हत्या कर रेलवे ट्रैक पर फेंका शव

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिले के उचकागांव थाने के सलेमपट्टी मिडिल स्कूल के पीछे स्थित रेलवे ट्रैक पर तीन दिन पूर्व मिली अज्ञात महिला की शव की पहचान कर ली गई है। मृतका फुलवरिया थाने के इमलिया मांझा गांव के शमसूद्दीन अंसारी की पत्नी गुलशन खातून थी। 

    मृतका की पहचान होने के बाद उचकागांव थाने की पुलिस ने उनकी शव को शव गृह से लेकर मायके के हवाले कर दिया। शव लेने पहुंचे मृतका के भाई व उचकागांव थाने के इटवा गांव के निवासी ने बताया कि उसकी बहन की शादी चार वर्ष पूर्व हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक था। 

    दहेज में तीन लाख रुपये की मांग

    इधर कुछ दिनों से ससुराल के लोग दहेज में तीन लाख रुपये की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। उसका मोबाइल भी ससुराल वाले छीन लिए थे। उसने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर हत्या कर के शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक देने का आरोप ससुराल वालों पर लगाया है। 

    उसने बताया कि वह अपनी बहन से बात करने के लिए उसके मोबाइल नंबर पर फोन कर रहा था। लेकिन फोन नहीं लग रहा था। उसके ससुराल वालों के पास फोन करने पर वे उसकी बहन से बात नहीं करा रहे थे। बाद में ससुराल वाले कहने लगे कि वह घर से भाग गई है। 

    मायके वालों ने उसकी पहचान की

    इस दौरान शुक्रवार को स्थानीय चौकीदार ने मोबाइल रेलवे ट्रैक के समीप का महिला के कटे हुए शरीर का फोटो दिखाया तो उसके मायके वालों ने उसकी पहचान की और फिर पूरे घटनाक्रम से पुलिस को अवगत कराया।