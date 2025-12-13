तीन लाख के लिए महिला की हत्या कर रेलवे ट्रैक पर फेंका शव, ससुराल वालों पर मायके का गंभीर आरोप

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिले के उचकागांव थाने के सलेमपट्टी मिडिल स्कूल के पीछे स्थित रेलवे ट्रैक पर तीन दिन पूर्व मिली अज्ञात महिला की शव की पहचान कर ली गई है। मृतका फुलवरिया थाने के इमलिया मांझा गांव के शमसूद्दीन अंसारी की पत्नी गुलशन खातून थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृतका की पहचान होने के बाद उचकागांव थाने की पुलिस ने उनकी शव को शव गृह से लेकर मायके के हवाले कर दिया। शव लेने पहुंचे मृतका के भाई व उचकागांव थाने के इटवा गांव के निवासी ने बताया कि उसकी बहन की शादी चार वर्ष पूर्व हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक था।

दहेज में तीन लाख रुपये की मांग इधर कुछ दिनों से ससुराल के लोग दहेज में तीन लाख रुपये की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। उसका मोबाइल भी ससुराल वाले छीन लिए थे। उसने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर हत्या कर के शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक देने का आरोप ससुराल वालों पर लगाया है।

उसने बताया कि वह अपनी बहन से बात करने के लिए उसके मोबाइल नंबर पर फोन कर रहा था। लेकिन फोन नहीं लग रहा था। उसके ससुराल वालों के पास फोन करने पर वे उसकी बहन से बात नहीं करा रहे थे। बाद में ससुराल वाले कहने लगे कि वह घर से भाग गई है।