    Gopalganj vidhan sabha Chunav Result: गोपालगंज सीट पर सियासी संग्राम, क्या कांग्रेस भेद पाएगी बीजेपी का 20 साल पुराना किला?

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 08:37 PM (IST)

    Gopalganj election Result 2025 जल्द ही आने वाला है। गोपालगंज विधानसभा सीट पर मुकाबला रोचक है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही यह सीट, 20 वर्षों तक बीजेपी के कब्जे में रही। 2000 में साधु यादव ने राजद से जीत दर्ज की, फिर 2005 से सुभाष सिंह ने बीजेपी को मजबूत किया। 2022 में उपचुनाव में उनकी पत्नी जीतीं। इस बार एनडीए ने सुभाष सिंह को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस से ओमप्रकाश गर्ग और बसपा से इंदिरा यादव मैदान में हैं।

    बीजेपी के सुभाष सिंह, कांग्रेस के ओमप्रकाश गर्ग और बीएसपी से इंदिरा यादव

    डिजिटल डेस्क, गोपालगंज। Gopalganj vidhansabha Election Result 2025: बिहार की गोपालगंज विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद रोचक रहने वाला है। ये सीट देश की आजादी के शुरुआती दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गढ़ रही है। हालांकि, 1980 में काली प्रसाद यहां से निर्दलीय जीते थे। इसके बाद 20 साल से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। Gopalganj election Result 2025 काफी अहम होगा।

    साल 2000 में लालू प्रसाद यादव के साले अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव जीता था। फिर 2005 में सुभाष सिंह ने बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा और पार्टी को यह सीट दिलाई। इसके बाद सुभाष सिंह लगातार 2005 से 2020 तक इस सीट का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं और इस सीट को भाजपा का गढ़ बन गई है।

    2022 में सुभाष सिंह के निधन के बाद उपचुनाव हुए और उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा व जीत हासिल की। उनकी जीत से बीजेपी का दबदबा इस सीट पर बना हुआ है।

    वहीं, इस बार एनडीए ने कुसुम देवी का टिकट काटकर युवा नेता सुभाष सिंह (BJP) को प्रत्याशी बनाया है। उधर, महागठबंधन से कांग्रेस के ओमप्रकाश गर्ग चुनावी मैदान में हैं। बसपा ने साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव को टिकट दिया है। खास बात यह है कि इस सीट पर इस बार लालू प्रसाद यादव के परिवार से किसी ने प्रचार नहीं किया। Bihar vidhan sabha chunav Result नेताओं के भविष्य का फैसला करेंगे।

    2024 के चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या 6,04,058 है, जिसमें 3,08,476 पुरुष और 2,95,582 महिलाएं हैं। वहीं, कुल मतदाताओं की संख्या 3,62,491 है। 2005 में, सुभाष सिंह ने पहली बार भाजपा को यह सीट दिलाई।