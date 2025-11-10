गोपालगंज में वाहन चोरों का तांडव, हर 48 घंटे में एक बाइक उड़ रही, पुलिस की पोल खुली

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिले के शहरी व ग्रामीण इलाकों से वाहन चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चोरों के आगे नगर थाना सहित सभी थानों की पुलिस लाचार दिख रही है। वाहन चोरों का पता नहीं लगा पाने से अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर लोग उंगली उठाने लगे हैं। चोर किसी न किसी इलाके में हर दिन में वाहन उड़ा ले जा रहे हैं। सरकारी कर्मी तक वाहन चोरों के निशाने पर हैं।

इस साल जनवरी से लेकर अक्टूबर माह की अवधि के 305 दिनों में चोरों ने जिले के विभिन्न इलाकों से 153 बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। दो दर्जन से अधिक चारपहिया वाहन भी इस अवधि में चोरी की घटनाएं हुईं। इसके बावजूद पुलिस वाहन चोरी के बढ़ते मामले पर लगाम लगाने की कारगर व्यवस्था नहीं कर सकी है।

वाहन चोरों की सक्रियता काफी बढ़ गई शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण इलाकों में वाहन चोरों की सक्रियता काफी बढ़ गई है। आलम यह है कि जिला मुख्यालय में कलेक्ट्रेट परिसर के वाहन सुरक्षित नहीं है। कलेक्ट्रेट परिसर से लेकर अस्पताल चौक, पोस्ट ऑफिस चौक, चिराई घर के आसपास इस साल अभी तक अकेले इसी क्षेत्र में डेढ़ दर्जन से अधिक वाहनों की चोरी हो चुकी है।

प्रत्येक 48 घंटे में वाहन चोरी की कोई न कोई घटना आंकड़े बताते हैं कि पूरे जिले में इस साल प्रत्येक 48 घंटे में वाहन चोरी की कोई न कोई घटना हुई है। दो-चार मामलों को छोड़ अधिकांश मामलों का पर्दाफाश कर पाने में पुलिस अबतक विफल रही है।