    Gopalganj News: चचेरे भाइयों की एक साथ उठी अर्थी, कार्तिक पूर्णिमा पर गांव में पसरा मातम

    By Balmiki Mani Tiwari Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 06:33 PM (IST)

    गोपालगंज के विजयीपुर में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के दौरान खनुआ नदी में दो चचेरे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। दोनों भोरे थाना क्षेत्र के निवासी थे। इस घटना से पूरे गांव में मातम छा गया, क्योंकि दोनों बचपन से ही घनिष्ठ मित्र थे।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज/विजयीपुर। कार्तिक पूर्णिमा (2025) के पावन अवसर पर स्नान के दौरान हुई दर्दनाक घटना से पूरा इलाका शोक में डूब गया है। बुधवार को विजयीपुर थाना क्षेत्र के चखनी घाट स्थित खनुआ नदी में स्नान करते समय दो किशोरों की डूबने से मौत हो गई। दोनों मृतक भोरे थाना क्षेत्र के नोनिया छापर गांव के रहने वाले थे और आपस में चचेरे भाई थे।

    मृतकों की पहचान 16 वर्षीय अभिषेक कुमार शर्मा, पिता जितेंद्र शर्मा तथा 17 वर्षीय चंदन कुमार शर्मा, पिता अमित शर्मा के रूप में की गई है। दोनों किशोरों का शव जैसे ही बुधवार की शाम गांव पहुंचा, पूरे गांव में मातम छा गया। घरों में चीख-पुकार मच गई और लोगों की आंखें नम हो गईं।

    घटना के संबंध में मृतकों के साथी अंकित शर्मा ने बताया कि वे चार दोस्त मिलकर कार्तिक पूर्णिमा पर खनुआ नदी में स्नान करने गए थे। नहाने के दौरान अभिषेक और चंदन अचानक गहरे पानी में चले गए। लोगों के काफी प्रयास के बाद सबसे पहले चंदन को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद अभिषेक का शव भी बरामद किया गया।

    अंकित ने बताया कि घटना के समय दो अन्य लड़के भी पानी में फंसे थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें किसी तरह बचा लिया।

    मां-बाप का इकलौता था चंदन, दो भाईयों में सबसे बड़ा था अभिषेक

    चंदन कुमार शर्मा अपने माता-पिता की इकलौती संतान था। वहीं अभिषेक शर्मा दो भाइयों में बड़ा था। परिजनों को विश्वास नहीं हो रहा कि हमेशा साथ रहने वाले दोनों चचेरे भाइयों की मौत भी एक साथ होगी। गांव के लोगों ने बताया कि दोनों किशोर बचपन से ही बहुत घनिष्ठ थे और हर खुशी-दुख में साथ रहते थे। अब दोनों की एक साथ उठी अर्थी देखकर गांव का हर व्यक्ति गमगीन है।