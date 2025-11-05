Gopalganj News: चचेरे भाइयों की एक साथ उठी अर्थी, कार्तिक पूर्णिमा पर गांव में पसरा मातम

जागरण संवाददाता, गोपालगंज/विजयीपुर। कार्तिक पूर्णिमा (2025) के पावन अवसर पर स्नान के दौरान हुई दर्दनाक घटना से पूरा इलाका शोक में डूब गया है। बुधवार को विजयीपुर थाना क्षेत्र के चखनी घाट स्थित खनुआ नदी में स्नान करते समय दो किशोरों की डूबने से मौत हो गई। दोनों मृतक भोरे थाना क्षेत्र के नोनिया छापर गांव के रहने वाले थे और आपस में चचेरे भाई थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृतकों की पहचान 16 वर्षीय अभिषेक कुमार शर्मा, पिता जितेंद्र शर्मा तथा 17 वर्षीय चंदन कुमार शर्मा, पिता अमित शर्मा के रूप में की गई है। दोनों किशोरों का शव जैसे ही बुधवार की शाम गांव पहुंचा, पूरे गांव में मातम छा गया। घरों में चीख-पुकार मच गई और लोगों की आंखें नम हो गईं।

घटना के संबंध में मृतकों के साथी अंकित शर्मा ने बताया कि वे चार दोस्त मिलकर कार्तिक पूर्णिमा पर खनुआ नदी में स्नान करने गए थे। नहाने के दौरान अभिषेक और चंदन अचानक गहरे पानी में चले गए। लोगों के काफी प्रयास के बाद सबसे पहले चंदन को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद अभिषेक का शव भी बरामद किया गया।