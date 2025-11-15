Language
    गोपालगंज के लोगों के लिए खुशखबरी, 82 पंचायतों में बनेंगे पंचायत सरकार भवन

    By Mithilesh Tiwari Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 11:52 PM (IST)

    गोपालगंज जिले में वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 82 पंचायतों में नए पंचायत सरकार भवन बनाए जाएंगे, जिनमें प्रत्येक पर 1.14 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कुचायकोट में सबसे अधिक 12 भवन बनेंगे। इन भवनों में जन्म, आय, भू-स्वामित्व और जाति प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं मिलेंगी। वर्तमान में 36 पंचायत सरकार भवन बने हैं और 31 निर्माणाधीन हैं।

    गोपालगंज में बनेंगे 82 पंचायत भवन।(जागरण)

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक जिले की 82 पंचायतों में नए पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए भूमि चयन की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद अधिकांश में निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

    प्रत्येक पंचायत सरकार भवन के निर्माण पर 1.14 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। कुचायकोट प्रखंड के सबसे अधिक 12 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य कराया जाएगा। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर स्वीकृति मिल गई है। नए पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए मार्च माह तक की मियाद तय की गई है।

    जानकारी के अनुसार, जिले के कुल 14 प्रखंडों में वर्तमान समय में कुल 230 पंचायतें हैं। इन पंचायतों में से महज 36 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो सका है। इसके अलावा 31 पंचायतों में वर्तमान समय में पंचायत सरकार भवन के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है।

    शेष बची 163 पंचायतों में से 82 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण को लेकर कवायद प्रारंभ की गई है। इन पंचायतों में भूमि चयन के बाद पंचायत सरकार भवन निर्माण की प्रशासनिक स्तर पर स्वीकृति के बाद राशि आवंटित कर दी गई है। कुछ पंचायतों में निर्माण कार्य प्रारंभ भी हो गया है।

    इन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण से लोगों को जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जैसी बुनियादी सुविधाएं आसानी से अपने ही पंचायत में मिल सकेंगी।

    विजयीपुर प्रखंड में आठ पंचायत सरकार भवन का निर्माण

    जिला पंचायत कार्यालय ने बताया कि जिले के सभी प्रखंड में पंचायत सरकार भवन का निर्माण होगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में विजयीपुर प्रखंड के आठ, भोरे प्रखंड के आठ, कटेया प्रखंड के पांच, पंचदेवरी प्रखंड के चार, फुलवरिया प्रखंड में छह, हथुआ प्रखंड में 11, उचकागांव प्रखंड में आठ, कुचायकोट प्रखंड में 12, गोपालगंज प्रखंड में एक, थावे प्रखंड में चार, मांझा प्रखंड में तीन, बरौली प्रखंड में चार, सिधवलिया प्रखंड में तीन तथा बैकुंठपुर प्रखंड में पांच पंचायत सरकार भवन का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

    कहां कितनी पंचायतों में नहीं है पंचायत सरकार भवन

    प्रखंड कुल पंचायत जहां नहीं है पंचायत सरकार भवन
    गोपालगंज 16 12
    मांझा 20 15
    बरौली 23 22
    सिधवलिया 13 08
    बैकुंठपुर 22 15
    कुचायकोट 31 21
    थावे 11 08
    हथुआ 18 11
    फुलवरिया 12 08
    उचकागांव 14 10
    भोरे 17 11
    विजयीपुर 13 10
    पंचदेवरी 09 05
    कटेया 11 07