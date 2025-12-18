मां दुर्गा की मुकुट चोरी के बाद एसपी ने संभाली कमान, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ मंदिर परिसर ﻿

रजत कुमार, गोपालगंज। गोपालगंज स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में गुरुवार की अहले सुबह चोरी की सूचना के बाद जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के साथ आम जन मानस में अफरा-तफरी मच गई। हाई सिक्योरिटी वाले मंदिर में चोरों ने सेंध लगाकर मां दुर्गा की प्रतिमा पर चढ़ाया गया करीब 51 लाख रुपये मूल्य का सोने का मुकुट सहित एक करोड़ के कीमती सोना-चांदी के आभूषण चुरा लिए।

बताया जाता है कि पिछले वर्ष झारखंड में व्यवसाय करने वाले सदर प्रखंड के मानिकपुर गांव निवासी अखिलेश्वर श्रीवास्तव अपनी पत्नी के संग पहुंचे। साथ ही मां थावेवाली को 251 ग्राम वजन का सोने का मुकुट अर्पित किया था। गर्भगृह में सामान बिखरा पड़ा मिला गुरुवार की सुबह पूजा-अर्चना के लिए जब पुजारी व श्रद्धालु मंदिर पहुंचे तो गर्भगृह में सामान बिखरा पड़ा था और मां के आभूषण गायब थे। यह देख मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया। इसके बाद तत्काल थावे थाना पुलिस को सूचना दी गई।

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि चोर सीढ़ी और रस्सी के सहारे मंदिर में दाखिल हुए व कटर से ताले काटकर गर्भगृह तक पहुंचे। चोरों ने पहले मां के आभूषण उतारे, फिर परिसर में बने लाकर को तोड़कर सामान निकाला और दानपेटी उठाकर फरार हो गए।

सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई वारदात पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। फुटेज में चोर दानपेटी और जेवर ले जाते साफ दिख रहे हैं, जबकि उस दौरान वहां कोई भी सुरक्षा कर्मी नजर नहीं आ रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित भी मंदिर पहुंचे और जांच की।

उन्होंने बताया कि सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और मंदिर में तैनात सुरक्षा गार्ड तथा कर्मियों की भूमिका की जांच की जा रही है। लापरवाही या मिलीभगत सामने आने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना को लेकर जनप्रतिनिधियों ने भी चिंता जताई है।

चोरी की वारदात के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल थावे मंदिर परिसर में अज्ञात चोरों ने घुसकर करीब एक करोड़ के जेवर की चोरी कर लिया। चोरी की वारदात के बाद पुजारी ने टीओपी प्रभारी इसकी सूचना दी। चोरी की घटना की सूचना मिलने पर एसपी अवधेश दीक्षित, सदर एसडीओ अनिल कुमार तथा सदर एसडीपीओ प्रांजल कुमार दुर्गा मंदिर में पहुंच कर तीन घंटे तक विधिवत जांच पड़ताल किया। साथ ही मंदिर के सेट आसपास के होटल एवं दुकानों लगे सीसी टीवी फुटेज को भी खंगाला।

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों द्वारा मंदिर में चोरी की घटना 11 बजकर 53 मिनट से लेकर 12 बजकर 14 मिनट तक यानी 21 मिनट में ही चोरी की घटना का अंजाम देकर चोर रस्सी के सहारे बाहर निकल कर जंगल के तरफ फरार हो गए।

सुरक्षा में एक टीओपी प्रभारी तैनात पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखने पर अज्ञात चोरों द्वारा लाकर उठाकर ले जाते दिख रहे हैं। रात में मंदिर की सुरक्षा में तैनात किए गए मंदिर न्यास नाइट गार्ड जैकी तथा सैप जवान सुनील कुमार की ड्यूटी थीं। लेकिन नाइट गार्ड जैकी नहीं आए थे। जबकि सैप जवान को सो गए थे।

ऐसे में मंदिर की सुरक्षा में घोर लापरवाही सामने आ रही है। एसपी अवधेश दीक्षित के द्वारा मंदिर की चौबीस घंटे सुरक्षा के लिए चार सैप जवान के साथ एक टीओपी प्रभारी धीरज कुमार नियुक्त किए गए हैं। फिर भी मंदिर सुरक्षा में सेंध लगना पुलिस प्रशासन भी आरोप के दायरे में आ रही है।