संवाद सूत्र, बरौली (गोपालगंज)। बरौली थाना क्षेत्र के रूपनछाप गांव में दो दिनों से लापता किशोरी की हत्या मामले में दो संदिगध पुलिस हिरासत में ल‍िए गए हैं।

मृतका की मां के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्‍हें पकड़ा, उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है।

महम्मदपुर थाना क्षेत्र के हकाम गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी इसी महीने अपने मामा के घर रूपनछाप आई थी। दरअसल उसकी मामी की तबीयत खराब थी।

इसके चलते मामा के बुलाने पर वह ननि‍हाल गई थी। बीते 15 नवंबर की सुबह वह अचानक लापता हो गई। काफी खोजबीन के बाद सोमवार को उसका शव गंडक नदी क‍िनारे मिला।

दो लड़के रखते थे गंदी नजर

इसके बाद हड़कंप मच गया। किशोरी की मां ने थाने में आवेदन देकर आरोप लगाया कि रूपनछाप गांव के दो लड़के उनकी बेटी पर गलत नजर रखते थे।

उन दोनों ने ही बेटी का अपहरण कर उसकी हत्‍या कर दी और शव को नदी किनारे फेंक दिया। पुलिस ने दोनों लड़कों को पुलिस अभ‍िरक्षा में ले लिया।

प्रेम प्रसंग की बात आ रही सामने

पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही है। हालांकि, पुलिस सभी बिंदुओं पर गहन जांच कर रही है।

शव बरामदगी के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जबकि स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने बताया कि घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे की पूछताछ के बाद पूरी तरह स्पष्ट होगा।

घटना से सनसनी फैल गई है। हालांक‍ि हत्‍या के कारणों का अभी तक कोई स्‍पष्‍ट कारण पता नहीं चल सका है। पुलिस तफ्तीश में पूरी बात सामने आएगी।

बता दें कि क‍िशोरी के पिता ने अपहरण की आशंका जताते हुए थाने में आवेदन दिया था। इसी क्रम में सोमवार को पुलिस को सूचना मिली कि किशोरी का शव मिला है।

बरौली थानाध्यक्ष अणिमा राणा ने बताया कि किशोरी के शव बरामद होने के बाद पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। पुलिस स्वजन के आरोप की जांच कर रही है।