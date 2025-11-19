गोपालगंज में स्कूल से लौटते शिक्षक को अपराधियों ने मारी गोली, पुलिस जांच में जुटी

संवाद सूत्र, भोरे (गोपालगंज)। भोरे थाना क्षेत्र के छठियांव के पैक्स प्रतिनिधि एवं शिक्षक भुवन भास्कर त्रिपाठी उर्फ नमूना त्रिपाठी को बाइक सवार दो अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना उस समय हुई जब शिक्षक अपने स्कूल से बच्चों को पढ़ाकर कार से गांव लौट रहे थे।

इसी दौरान परसही व पीपरही गांव के बीच दोमुंहा पुल के पास पहले से खड़े दो युवक उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही त्रिपाठी वहां पहुंचे की अपराधियों ने उन्हें रोकने का इशारा करते हुए नजदीक से उन पर फायरिंग कर दी।

गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर अचानक हुई गोलीबारी में खुद को बचाने की कोशिश के दौरान उनके हाथ व चेहरे के समीप गोली लग गई। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत उन्हें उठाकर भोरे रेफरल अस्पताल पहुंचाया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।

नमूना त्रिपाठी की पत्नी कुसुम त्रिपाठी पैक्स अध्यक्ष हैं। जिसके कारण पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कई एंगल से जांच कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि अभी हमले के कारण स्पष्ट नहीं हैं। लेकिन कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है।