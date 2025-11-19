Language
    गोपालगंज में स्कूल से लौटते शिक्षक को अपराधियों ने मारी गोली, पुलिस जांच में जुटी

    By Balmiki Mani Tiwari Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 07:22 PM (IST)

    गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र में एक शिक्षक, भुवन भास्कर त्रिपाठी, को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी। घटना उस समय हुई जब वे स्कूल से लौट रहे थे। हमले में घायल शिक्षक को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अपराधियों की तलाश जारी है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है।

    स्कूल से लौटते शिक्षक को अपराधियों ने मारी गोली

    संवाद सूत्र, भोरे (गोपालगंज)। भोरे थाना क्षेत्र के छठियांव के पैक्स प्रतिनिधि एवं शिक्षक भुवन भास्कर त्रिपाठी उर्फ नमूना त्रिपाठी को बाइक सवार दो अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना उस समय हुई जब शिक्षक अपने स्कूल से बच्चों को पढ़ाकर कार से गांव लौट रहे थे।

    इसी दौरान परसही व पीपरही गांव के बीच दोमुंहा पुल के पास पहले से खड़े दो युवक उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही त्रिपाठी वहां पहुंचे की अपराधियों ने उन्हें रोकने का इशारा करते हुए नजदीक से उन पर फायरिंग कर दी। 

    गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर

    अचानक हुई गोलीबारी में खुद को बचाने की कोशिश के दौरान उनके हाथ व चेहरे के समीप गोली लग गई। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत उन्हें उठाकर भोरे रेफरल अस्पताल पहुंचाया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। 

    नमूना त्रिपाठी की पत्नी कुसुम त्रिपाठी पैक्स अध्यक्ष हैं। जिसके कारण पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कई एंगल से जांच कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि अभी हमले के कारण स्पष्ट नहीं हैं। लेकिन कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है। 

    घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आसपास के इलाकों में छापामारी शुरू कर दी है। दिनदहाड़े हुई इस वारदात से गांव और आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने दावा किया है कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।