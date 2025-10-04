बिहार के इस जिले में खराब मौसम के कारण स्कूल हुए बंद, चुनाव प्रशिक्षण भी रद

गोपालगंज में ख़राब मौसम के कारण ज़िलाधिकारी के आदेश पर सभी सरकारी और निजी स्कूल शनिवार को बंद रहेंगे। ज़िला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रशिक्षण भी स्थगित कर दिया गया है। मौसम विभाग ने तेज़ हवाओं और गरज के साथ बारिश की चेतावनी दी है। अधिकारियों ने लोगों से सावधानी बरतने और घर से बाहर न निकलने की अपील की है।

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। खराब मौसम को देखते हुए गोपालगंज जिले में जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए सभी सरकारी और निजी स्कूलों को शनिवार को बंद रखने का आदेश जारी किया है। मौसम विभाग ने भी तेज सतही हवा के साथ मध्यम गरज और बिजली चमक के साथ लगातार बारिश की संभावना जताई है।

शुक्रवार की रात्रि से शुरू हुई तेज हवा व गरज के साथ मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। दिन में ही रात जैसा नजारा दिखने लगा। डीएम ने लिया तुरंत निर्णय जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने प्राकृतिक आपदा की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिलेभर के सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है। डीईओ योगेश कुमार ने बताया कि सभी विद्यालयों के संचालन पर तत्काल रोक लगा दी गई है और प्रशासन की यह कार्रवाई किसी भी प्रकार की लापरवाही को रोकने के लिए है।

चुनाव प्रशिक्षण कार्य भी स्थगित डीईओ योगेश कुमार ने बताया कि मौसम की गंभीरता को देखते हुए शनिवार को निर्धारित चुनाव प्रशिक्षण कार्य को भी स्थगित कर दिया गया है। दूर-दराज से प्रशिक्षण केंद्र पर आने वाले शिक्षक जिनका प्रशिक्षण निर्धारित था, उन्हें प्रशासन ने सावधानी बरतने और अपने विवेक के अनुसार सुरक्षित तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया है।

इंटरनेट मीडिया पर फैली अफवाहों पर रोक सुबह में ही सोशल मीडिया पर अफवाहें फैली कि जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने स्कूल संचालन और चुनाव प्रशिक्षण संबंधी कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया है। हालांकि डीईओ ने इसे पूरी तरह गलत बताया और कहा कि स्कूल बंद करने का आधिकारिक पत्र शीघ्र सभी संबंधित विद्यालयों को भेजी जा रही है।

वहीं उन्होंने बताया कि स्कूल बंद रखने संबंधित पत्र सभी बीईओ को भेज दी गई है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक आदेशों का पालन करें। सुरक्षा और सावधानी पर जोर डीएम और डीईओ ने अभिभावकों और शिक्षकों से अनुरोध किया है कि तेज हवा और बिजली गिरने जैसी परिस्थितियों में घर से अनावश्यक बाहर न निकलें। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और मौसम विभाग की आधिकारिक जानकारी पर नजर रखें।