Gopalganj News: छेड़खानी मामले में बड़ी कार्रवाई, सात शिक्षकों का तबादला, साइंस टीचर सस्पेंड

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। बैकुंठपुर के दुबौली कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्रा से छेड़खानी प्रकरण के बाद शिक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गया है। विज्ञान शिक्षक के निलंबन के बाद अब जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने प्रधानाध्यापक समेत सात शिक्षकों को एक ही झटके में स्थानांतरित कर दिया है।

गौरतलब हो कि विद्यालय की छात्रा के परिजनों ने विज्ञान शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप लगाया था। बैकुंठपुर पुलिस ने मामले की जांच में आरोप सही पाए जाने पर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। घटना के बाद विद्यालय में पठन-पाठन वातावरण बिगड़ने का आरोप लगाते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया।

ग्रामीणों ने डीईओ को लिखित आवेदन देकर दोषी शिक्षक के निलंबन और एचएम सहित अन्य शिक्षकों के स्थानांतरण की मांग की थी। डीईओ ने ग्रामीणों की शिकायत पर तुरंत एक्शन लिया।

ग्रामीणों की शिकायत को आधार बनाते हुए डीईओ योगेश कुमार ने मंगलवार की देर शाम को आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि यह कार्रवाई प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं कार्यहित में की गई है।

सात शिक्षकों के स्थानांतरण की पूरी सूची

दुबौली कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक नविल अहमद का स्थानांतरण उत्क्रमित मावि विस्टाल में किया गया है।

इसी तरह विद्यालय के शिक्षक झुन्ना कुमार साह को नव प्राथमिक विद्यालय धारी टोला सफियाबाद, तारकेश्वर साह को नव प्रावि दिघवा धाती टोला, मुर्शिद आलम को नव प्रावि दिधवा धाती टोला, पिंकी कुमारी को प्रा.वि. भगवानपुर, उपेन्द्र कुमार राम को नव प्रावि धारी टोला सफियाबाद व सजाद अली को उमावि बासघाट मसुरिया भेजा गया है।