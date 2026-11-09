गोपालगंज के 28 वार्डों की बदलेगी सूरत: 17 हजार लोगों को मिलेगी राहत, 76 योजनाओं पर लगी मुहर

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। बरसात में कीचड़ से भरी गलियां, घरों के सामने जमा पानी और बदहाल रास्ते... शहर के कई मोहल्लों की यह पुरानी तस्वीर अब बदलने वाली है। नगर परिषद ने शहर की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ी पहल की है।

इसके तहत नगर परिषद के सभी 28 वार्डों में सड़क और नाली निर्माण की 76 योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। मुख्यमंत्री नाली-गली पक्कीकरण योजना के तहत इन कार्यों पर करीब 6.5 करोड़ रुपये खर्च होंगे। योजनाओं के पूरा होने से 17 हजार से अधिक आबादी को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

नगर परिषद ने निर्माण कार्य शुरू कराने की प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली है। सभी 76 योजनाओं की स्वीकृति और निविदा से जुड़ी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। संवेदकों का चयन भी कर लिया गया है। नगर परिषद प्रशासन की कोशिश है कि अगले एक सप्ताह के भीतर निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाए। इसके लिए संबंधित संवेदकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। जनसंवाद में उठी मांग पर तैयार हुई थीं 91 योजनाएं नगर परिषद के मुख्य पार्षद हरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि पिछले वर्ष आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में शहरवासियों ने सड़क और नाली की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया था। नागरिकों की मांग और जरूरतों को देखते हुए कुल 91 योजनाओं का चयन किया गया था।