गोपालगंज वालों के लिए गुड न्यूज: छपरा-थावे रूट पर बिना रुके दौड़ेंगे वाहन, जाम से मिलेगी मुक्ति

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। रेल फाटक बंद होने पर घंटों इंतजार और वाहनों की लंबी कतार से जूझने वाले लोगों के लिए राहत की उम्मीद बढ़ गई है। छपरा-थावे रेलखंड पर अब सड़क यातायात को निर्बाध बनाने की दिशा में रेलवे ने कदम बढ़ाया है।

इस रेलखंड पर सात नए स्थानों पर ओवरब्रिज और अंडरपास बनाने की योजना तैयार की गई है। इनमें दो जगह रेल ओवरब्रिज (आरओबी) और पांच जगह रेल अंडरपास (आरयूबी) बनाए जाने हैं। रेलवे की ओर से संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर स्वीकृति के लिए वाराणसी मंडल को भेज दी गई है।