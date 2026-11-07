जागरण संवाददाता, आरा। दीपावली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है।

दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आरा जंक्शन होकर राजस्थान से पटना के बीच दो जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इन ट्रेनों के चलने से राजस्थान से बिहार आने-जाने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी।

खासकर आरा, पटना और आसपास के जिलों के यात्रियों को त्योहार के दौरान घर पहुंचने के लिए अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी।

सुबह 10:30 बजे पटना पहुंचेगी खातीपुरा-पटना स्‍पेशल

गाड़ी संख्या 09715 खातीपुरा-पटना पूजा स्पेशल खातीपुरा से 9 से 30 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को दोपहर 12 बजे खुलेगी। यह ट्रेन अगले दिन सुबह 8:30 बजे आरा जंक्शन पहुंचेगी और 10:30 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी।