गोपालगंज में दर्दनाक सड़क हादसा: महिला की मौत, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा- NH 227A पर सुरक्षा व्यवस्था की खुली पोल
गोपालगंज में एनएच 227 ए पर एक दुखद सड़क दुर्घटना में एक महिला की जान चली गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया, जिन्होंने सड़क सुरक्षा के अपर्याप्त उपायों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने एनएच 227 ए पर सुरक्षा व्यवस्था की कमी को लेकर प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है।
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। बुधवार तड़के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जिसने पूरे इलाके को शोक और आक्रोश से भर दिया। फैजूल्लाहपुर गांव स्थित एनएच-227ए रामजानकी पथ पर सुबह करीब 4 बजे सड़क पर टहल रही एक महिला को तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने कुचल दिया।
टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतका की पहचान स्थानीय निवासी पूजन राय की पत्नी संचिता देवी के रूप में हुई है। हादसे के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। घटना की खबर फैलते ही ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर उमड़ पड़ी।
गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर टायर जलाकर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ कड़े नारे लगाए। उनका आरोप है कि एनएच-227ए पर तेज रफ्तार वाहनों का आतंक बढ़ता जा रहा है, लेकिन सुरक्षा प्रबंधन की ओर विभाग ने कभी गंभीरता नहीं दिखाई।
ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पर स्पीड ब्रेकर नहीं होने के कारण रोज हादसे होते हैं और लोगों की जान जोखिम में पड़ी रहती है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक स्पीड ब्रेकर, चेतावनी संकेत और सुरक्षा उपाय नहीं किए जाते, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
सूचना मिलते ही बैकुंठपुर थानाध्यक्ष सुभाष कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस जाम हटवाने में सफल हुई। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।
हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन सहित फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रामजानकी पथ पर भारी वाहनों की आवाजाही बढ़ने और सड़क संकरी होने से दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है।
उन्होंने तत्काल स्पीड ब्रेकर निर्माण, चेतावनी बोर्ड लगाने और नियमित गश्ती बढ़ाने की मांग दोहराई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दूसरी ओर, मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेताया है कि यदि जल्द सुरक्षा उपाय नहीं किए गए, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।