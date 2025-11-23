Language
    गोपालगंज में कानून-व्यवस्था पर पुलिस का शिकंजा, एक सप्ताह में 129 को भेजा जेल 

    By Balmiki Mani Tiwari Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 05:29 PM (IST)

    गोपालगंज पुलिस ने एक सप्ताह में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 213 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनमें 129 को जेल भेजा गया। हत्या, दुष्कर्म, चोरी और शराब से जुड़े मामलों में भी गिरफ्तारियां हुईं। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब, वाहन और हथियार भी जब्त किए। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता जारी रहेगी।

    एक सप्ताह में 129 को भेजा जेल 

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। पुलिस ने जिले में 17 से 23 नवंबर 2025 के बीच पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सक्रिय कार्रवाई की। इस दौरान कुल 213 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 129 को जेल भेजा गया। 

    हत्याकांड और हत्या के प्रयास के मामले में भी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास में 31 और हत्या के कांड में 4 आरोपितों को पकड़ने में सफलता पाई। दुष्कर्म/पास्को कांड में भी पुलिस ने 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया। 

    चोरी के मामलों में 4, आर्म्स एक्ट के तहत 1 आरोपित और शराब संबंधित मामलों में 31 आरोपित शराब के साथ तथा 48 शराब सेवन के आरोप में गिरफ्तार किए गए।

    कुल 588.84 लीटर शराब जब्त

    सप्ताहभर में पुलिस ने अवैध शराब की जब्ती भी की। कुल 588.84 लीटर देशी-विदेशी शराब जब्त की गई। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई के तहत वारंट निष्पादन और ट्रायल वारंट के तहत भी कार्रवाई की गई। इस दौरान 3 कांड वारंट, 41 ट्रायल वारंट तथा कुल 129 वारंट निष्पादित किए गए।

    अन्य मामलों में पुलिस ने विविध कांडों में 18 गिरफ्तारियां की। बीएनएस के तहत की गई कार्रवाई में 170 बीएनएस (151 दंप्रसं) में 17 गिरफ्तारी, 128 बीएनएस (109 दंप्रसं) में 1 गिरफ्तारी और 126 बीएनएस में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 

    इसके अलावा पुलिस ने 2 टेंपू, 1 स्कार्पियो, 1 पिकअप, 17 बाइक, 1 ट्रैक्टर-ट्राली, 6 मवेशी, 1 नाव और 1 देसी कट्टा, 2 गोलियां भी जब्त की। सप्ताहभर में पुलिस ने 1 अपहृता लड़की को सुरक्षित बरामद किया। 

    वहीं, गिरफ्तारी के भय से एक अपराधी ने भी आत्मसमर्पण किया। सड़क जाम, पुलिस पर हमला, लूट, एनडीपीएस और एससी/एसटी एक्ट के मामलों में इस सप्ताह कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार सतर्कता और अभियान जारी रहेगा।