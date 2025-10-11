Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोपालगंज में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए गुंडा परेड, पुलिस ने अपराधियों को दी कड़ी चेतावनी

    By Rajat Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 05:16 PM (IST)

    गोपालगंज में आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गुंडा परेड की गई। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चेतावनी दी गई कि गड़बड़ी करने पर सख्त कार्रवाई होगी। सभी को लाल नोटिस जारी किया गया और शपथ पत्र भी लिया गया। एसपी ने कहा कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस की निगरानी टीम सक्रिय रहेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिले के सभी थाने पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर जिले के सभी थानों में गुंडा परेड आयोजित की गई। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान थानों में दर्ज आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग, पूर्व में जेल जा चुके अपराधी और हाल ही में जमानत पर बाहर आए आरोपित बुलाए गए। उनकी हाजिरी ली गई और उन्हें चेतावनी दी गई कि यदि वे चुनाव के दौरान किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में शामिल पाए गए, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। 

    लाल नोटिस भी जारी किया गया

    सभी को लाल नोटिस भी जारी किया गया, जिसमें स्पष्ट लिखा गया कि चुनाव अवधि में उनकी हर गतिविधि पर पुलिस की नजर रहेगी। नगर थाना, कुचायकोट, बरौली, फुलवरिया, माधोपुर, जादोपुर, उचकागांव सहित जिले के सभी थाना क्षेत्रों में यह परेड आयोजित की गई। 

    थाना प्रभारियों ने अपने-अपने क्षेत्र के असामाजिक तत्वों की सूची तैयार की और उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की। कई थानों में आरोपितों से शपथ पत्र भी लिया गया कि वे चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी या हिंसक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। 

    माहौल बिगाड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं

    एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। गुंडा परेड का मुख्य उद्देश्य अपराधियों में भय पैदा करना और आम जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाना है। 

    उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अराजकता या माहौल बिगाड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस की निगरानी टीम लगातार सक्रिय रहेगी और सभी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी। 

    गुंडा परेड के आयोजन से जिले के नागरिकों को यह विश्वास दिलाया गया कि चुनाव शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न होंगे।