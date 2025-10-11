गोपालगंज में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए गुंडा परेड, पुलिस ने अपराधियों को दी कड़ी चेतावनी

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिले के सभी थाने पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर जिले के सभी थानों में गुंडा परेड आयोजित की गई।

इस दौरान थानों में दर्ज आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग, पूर्व में जेल जा चुके अपराधी और हाल ही में जमानत पर बाहर आए आरोपित बुलाए गए। उनकी हाजिरी ली गई और उन्हें चेतावनी दी गई कि यदि वे चुनाव के दौरान किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में शामिल पाए गए, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

लाल नोटिस भी जारी किया गया सभी को लाल नोटिस भी जारी किया गया, जिसमें स्पष्ट लिखा गया कि चुनाव अवधि में उनकी हर गतिविधि पर पुलिस की नजर रहेगी। नगर थाना, कुचायकोट, बरौली, फुलवरिया, माधोपुर, जादोपुर, उचकागांव सहित जिले के सभी थाना क्षेत्रों में यह परेड आयोजित की गई।

थाना प्रभारियों ने अपने-अपने क्षेत्र के असामाजिक तत्वों की सूची तैयार की और उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की। कई थानों में आरोपितों से शपथ पत्र भी लिया गया कि वे चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी या हिंसक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे।

माहौल बिगाड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। गुंडा परेड का मुख्य उद्देश्य अपराधियों में भय पैदा करना और आम जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाना है।