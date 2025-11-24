जागरण संवाददाता, गोपालगंज। बैकुंठपुर थाने की पुलिस ने आर्म्स एक्ट से जुड़े एक पुराने और गंभीर मामले में लंबी तलाश के बाद आखिरकार वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। थाना कांड संख्या 85/15, दिनांक 13 मई 2015 (आर्म्स एक्ट) में वांछित विवेक कुमार उर्फ बाबा, पिता—मनोज दुबे, निवासी माघर टोला, बाइसकट्ठा थाना, भगवानपुर हाट, जिला सिवान, को पुलिस ने उसके घर पर सटीक दबिश देकर गिरफ्तार किया। लगभग दस वर्षों से फरार चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस की सतत निगरानी और मजबूत खुफिया तंत्र का परिणाम कही जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी विवेक कुमार लगातार ठिकाने बदलकर गिरफ्तारी से बचता रहा, लेकिन उसके गतिविधियों पर पुलिस की निगरानी लंबे समय से जारी थी। इसी क्रम में पुलिस को विश्वसनीय इनपुट प्राप्त हुआ कि वह अपने घर के आसपास देखा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बिना समय गंवाए विशेष दल का गठन किया और सोमवार सुबह योजनाबद्ध तरीके से उसके घर को चारों ओर से घेर लिया।

आरोपी ने भागने का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिसकर्मियों की सतर्कता और घेराबंदी के कारण वह सफल नहीं हो सका और मौके पर ही काबू में ले लिया गया। पुलिस उसे गिरफ्तार कर थाने लाई। पूछताछ के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस की इस सफलता को क्षेत्र में कानून-व्यवस्था के लिए मजबूती का संदेश माना जा रहा है। थानाध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि वर्षों से फरार चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी हमारे निरंतर अभियान, टीम वर्क और मजबूत खुफिया सूचना तंत्र का नतीजा है। फरार, वांछित व असामाजिक तत्वों पर हमारी कड़ी निगरानी जारी है। बैकुंठपुर पुलिस क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। किसी भी आपराधिक तत्व को कानून से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।